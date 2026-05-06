Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: между Шевченко и Мальдерой возник финансовый конфликт
Сборная УКРАИНЫ
06 мая 2026, 07:22 |
1945
1

Источник: между Шевченко и Мальдерой возник финансовый конфликт

Это произошло ещё во время работы в сборной Украины

06 мая 2026, 07:22 |
1945
1 Comments
Источник: между Шевченко и Мальдерой возник финансовый конфликт
УАФ. Андрей Шевченко и Андре Мальдера

Журналист Игорь Цыганык рассказал о подробностях прекращения сотрудничества между Андреем Шевченко и его бывшим помощником, итальянцем Андре Мальдерой, в сборной Украины.

По словам комментатора, между специалистами возникли определенные финансовые недоразумения. Шевченко, получив контракт в качестве главного тренера, самостоятельно распределял зарплаты среди помощников, и это вызвало удивление у итальянского специалиста.

Ранее сообщалось, что Мальдера вернется в сборную Украины, но уже на должность главного тренера национальной команды.

По теме:
Фабрицио Романо рассказал, связывались ли в Челси с Хави
Есть кандидаты получше. Челси отказал в работе экс-тренеру Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ определился с новым главным тренером
сборная Украины по футболу назначение тренера Андреа Мальдера Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(54)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто сыграет с Арсеналом? Букмекеры выбрали фаворита пары Бавария – ПСЖ
Футбол | 06 мая 2026, 04:12 0
Кто сыграет с Арсеналом? Букмекеры выбрали фаворита пары Бавария – ПСЖ
Кто сыграет с Арсеналом? Букмекеры выбрали фаворита пары Бавария – ПСЖ

Шансы команд примерно равны

В УАФ не поддержали тренера, которого нашел для сборной Шевченко
Футбол | 05 мая 2026, 08:28 12
В УАФ не поддержали тренера, которого нашел для сборной Шевченко
В УАФ не поддержали тренера, которого нашел для сборной Шевченко

Александр Шевченко предлагал Маркевича

Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Футбол | 06.05.2026, 07:11
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Футбол | 05.05.2026, 23:28
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Футбол | 05.05.2026, 14:45
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Циганик...
Ответить
0
Популярные новости
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 17
Футбол
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
04.05.2026, 20:59 1
Футзал
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 15
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 67
Хоккей
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлено, кто в Украине покажет бой Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлено, кто в Украине покажет бой Усик – Верховен
05.05.2026, 08:10
Бокс
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
05.05.2026, 02:32 1
Бокс
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
04.05.2026, 16:58 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем