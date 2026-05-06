Сборная УКРАИНЫ06 мая 2026, 07:22 |
Источник: между Шевченко и Мальдерой возник финансовый конфликт
Это произошло ещё во время работы в сборной Украины
Журналист Игорь Цыганык рассказал о подробностях прекращения сотрудничества между Андреем Шевченко и его бывшим помощником, итальянцем Андре Мальдерой, в сборной Украины.
По словам комментатора, между специалистами возникли определенные финансовые недоразумения. Шевченко, получив контракт в качестве главного тренера, самостоятельно распределял зарплаты среди помощников, и это вызвало удивление у итальянского специалиста.
Ранее сообщалось, что Мальдера вернется в сборную Украины, но уже на должность главного тренера национальной команды.
