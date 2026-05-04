ВИДЕО. В Венгрии повторили чудо-гол Шевченко в ворота Филимонова
Мохаммад Абу-Фани отметился неожиданным и очень красивым ударом
В чемпионате Венгрии «Ференцварош» разгромил «Уйпешт» со счетом 5:0, но может остаться без восьмого подряд титула. За тур до конца чемпионата лидирует «Дьер» с отрывом в одно очко.
В матче с «Уйпештом» за «зеленых орлов» чудесным голом отметился полузащитник Мохаммад Абу-Фани. Со штрафного от левой боковой линии поля он по невероятной траектории вколотил мяч точно в дальнюю девятку.
Этот удар поразительным образом похож на результативную попытку форварда сборной Украины Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова осенью 1999 года.
Here is that Abu Fani goal: pic.twitter.com/NP8MabTYSP— TheHungarianLad 🇭🇺 (@TheHunLad1) May 3, 2026
