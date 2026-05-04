ВИДЕО. В Венгрии повторили чудо-гол Шевченко в ворота Филимонова

В чемпионате Венгрии «Ференцварош» разгромил «Уйпешт» со счетом 5:0, но может остаться без восьмого подряд титула. За тур до конца чемпионата лидирует «Дьер» с отрывом в одно очко.

В матче с «Уйпештом» за «зеленых орлов» чудесным голом отметился полузащитник Мохаммад Абу-Фани. Со штрафного от левой боковой линии поля он по невероятной траектории вколотил мяч точно в дальнюю девятку.

Этот удар поразительным образом похож на результативную попытку форварда сборной Украины Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова осенью 1999 года.