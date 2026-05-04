04 мая 2026, 20:37 | Обновлено 04 мая 2026, 20:50
ВИДЕО. В Венгрии повторили чудо-гол Шевченко в ворота Филимонова

Мохаммад Абу-Фани отметился неожиданным и очень красивым ударом

В чемпионате Венгрии «Ференцварош» разгромил «Уйпешт» со счетом 5:0, но может остаться без восьмого подряд титула. За тур до конца чемпионата лидирует «Дьер» с отрывом в одно очко.

В матче с «Уйпештом» за «зеленых орлов» чудесным голом отметился полузащитник Мохаммад Абу-Фани. Со штрафного от левой боковой линии поля он по невероятной траектории вколотил мяч точно в дальнюю девятку.

Этот удар поразительным образом похож на результативную попытку форварда сборной Украины Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова осенью 1999 года.

Руслан Полищук Sport.ua
Красень гол. А про який гол Шеви йде мова? Там була подача в нікуди, помилка воротаря і автогол...
Гол гарний, але яке він відношення ( чи схожість) має до закидування Філімоновим м'яча у свої ворота?
