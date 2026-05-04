ГВАРДИОЛА: «Он будет играть каждый матч. Это страшно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на вирусное видео с боксёрской тренировкой Райана Шерки на фоне «неплохого» дебютного сезона в стане «горожан».

Испанский тренер с юмором отреагировал на видео, распространившееся в сети, на котором Шерки демонстрирует быструю работу ног во время боксёрской тренировки. Звезда «Сити» выглядел энергичным и ловким на ринге, и ролик быстро набрал популярность в социальных сетях.

«В Инстаграме он сейчас занимается боксом. Это удивило меня, я не ожидал. Вы видели? Нет? Зайдите. Топ! Я не буду с ним спорить. Он будет играть каждый матч. Это страшно», – со смехом прокомментировал Гвардиола.

С момента перехода в «Манчестер Сити» 22-летний Шерки забил 10 голов и отдал 13 результативных передач в 46 матчах во всех соревнованиях, заслужив при этом широкое признание.