Гвардиола рассказал, почему не смотрел матч ПСЖ – Бавария: «Катастрофа»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил, почему отдал предпочтение матчу Первой лиги Англии вместо просмотра полуфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией».

Испанский специалист вживую наблюдал за поединком между «Стокпортом» и «Порт Вейлом» (0:2), тогда как большинство болельщиков следили за результативной игрой на «Парк де Пренс», где парижане победили со счетом 5:4.

Гвардиола в шутливой форме отметил, что больше увлекается английским футболом, поэтому не стал смотреть матч команд из других лиг.

«Накануне я посмотрел календарь, увидел матч между ПСЖ и «Баварией» и подумал: «Ну и катастрофическая игра».

Тренеры не очень хорошие – Луис Энрике и Венсан Компани. Я влюблен в английский футбол и решил поехать в Стокпорт.

В следующем сезоне, когда «Бавария» будет играть против моей бывшей команды, я буду сидеть перед телевизором на диване», – сказал Пеп.