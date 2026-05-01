Гвардиола рассказал, почему не смотрел матч ПСЖ – Бавария: «Катастрофа»
Испанский специалист предпочел первую лигу Англии
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил, почему отдал предпочтение матчу Первой лиги Англии вместо просмотра полуфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией».
Испанский специалист вживую наблюдал за поединком между «Стокпортом» и «Порт Вейлом» (0:2), тогда как большинство болельщиков следили за результативной игрой на «Парк де Пренс», где парижане победили со счетом 5:4.
Гвардиола в шутливой форме отметил, что больше увлекается английским футболом, поэтому не стал смотреть матч команд из других лиг.
«Накануне я посмотрел календарь, увидел матч между ПСЖ и «Баварией» и подумал: «Ну и катастрофическая игра».
Тренеры не очень хорошие – Луис Энрике и Венсан Компани. Я влюблен в английский футбол и решил поехать в Стокпорт.
В следующем сезоне, когда «Бавария» будет играть против моей бывшей команды, я буду сидеть перед телевизором на диване», – сказал Пеп.
