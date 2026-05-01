  4. Гвардиола рассказал, почему не смотрел матч ПСЖ – Бавария: «Катастрофа»
01 мая 2026, 17:27 | Обновлено 01 мая 2026, 18:07
Гвардиола рассказал, почему не смотрел матч ПСЖ – Бавария: «Катастрофа»

Испанский специалист предпочел первую лигу Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил, почему отдал предпочтение матчу Первой лиги Англии вместо просмотра полуфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией».

Испанский специалист вживую наблюдал за поединком между «Стокпортом» и «Порт Вейлом» (0:2), тогда как большинство болельщиков следили за результативной игрой на «Парк де Пренс», где парижане победили со счетом 5:4.

Гвардиола в шутливой форме отметил, что больше увлекается английским футболом, поэтому не стал смотреть матч команд из других лиг.

«Накануне я посмотрел календарь, увидел матч между ПСЖ и «Баварией» и подумал: «Ну и катастрофическая игра».

Тренеры не очень хорошие – Луис Энрике и Венсан Компани. Я влюблен в английский футбол и решил поехать в Стокпорт.

В следующем сезоне, когда «Бавария» будет играть против моей бывшей команды, я буду сидеть перед телевизором на диване», – сказал Пеп.

Оцените материал
