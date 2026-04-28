ФОТО. Что он там делает? Гвардиола попал на матч третьей лиги Англии
Пеп проигнорировал поединок Лиги чемпионов для настоящего английского футбола
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в свободное время посетил матч Первой лиги – третьего по уровню дивизиона чемпионата Англии.
Пока весь мир следит за полуфиналом Лиги чемпионов, Пеп удивил своим решением и отправился в город Стокпорт.
Телекамера заметила испанского специалиста на трибунах домашнего матча «Стокпорта» против клуба «Порт Вейл».
Напомним, что подопечные Гвардиолы вылетели из Лиги чемпионов еще на стадии 1/8 финала от «Реала» (1:5).
🚨 𝗡𝗘𝗪: Pep Guardiola attending the Stockport vs Port Vale game tonight. pic.twitter.com/J3Zzr48tUO— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 28, 2026
