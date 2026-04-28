  4. ФОТО. Что он там делает? Гвардиола попал на матч третьей лиги Англии
28 апреля 2026, 22:53 | Обновлено 28 апреля 2026, 22:58
Пеп проигнорировал поединок Лиги чемпионов для настоящего английского футбола

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в свободное время посетил матч Первой лиги – третьего по уровню дивизиона чемпионата Англии.

Пока весь мир следит за полуфиналом Лиги чемпионов, Пеп удивил своим решением и отправился в город Стокпорт.

Телекамера заметила испанского специалиста на трибунах домашнего матча «Стокпорта» против клуба «Порт Вейл».

Напомним, что подопечные Гвардиолы вылетели из Лиги чемпионов еще на стадии 1/8 финала от «Реала» (1:5).

Андрей Витренко Sport.ua
