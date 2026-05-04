Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. БАРАНОВ – о своей отставке: «Мы бы оставили Кудровку в УПЛ, но...»
Украина. Премьер лига
04 мая 2026, 15:55 | Обновлено 04 мая 2026, 16:05
Специалисту не стыдно за свою работу в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Баранов

В понедельник, 4 мая, футбольный клуб «Кудровка» объявил об отставке Василия Баранова с поста главного тренера первой команды. «Ястребов» он возглавлял с 2024 года.

Баранов подтвердил эту информацию и подчеркнул, что решение о его увольнении приняло руководство клуба. Он допустил, что поводом для отставки стали последние результаты команды в УПЛ. Специалист признался, что предчувствовал предстоящий уход из клуба еще месяц назад, когда окружение президента «Кудровки» начало вести себя соответствующим образом.

«Уходит ли в отставку весь тренерский штаб? После собрания ушли все, но если кому-то предложат остаться, каждый имеет право решать сам, потому что у каждого есть семья, дети и т. д., я не буду против. Скажу, что мне не стыдно за результаты, команда играла в футбол. Я уверен, что мы оставили бы «Кудровку» в УПЛ, но руководство клуба приняло такое решение. Это их право», – сказал Баранов.

Баранов вывел «Кудровку» в УПЛ в сезоне 2024/25. После 26 туров чемпионата команда занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, находясь в зоне стыковых матчей. На ее счету 22 очка.

Василий Баранов Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: UA-Football
