В Кудровке рассказали, когда объявят фамилию нового тренера
Это случится уже 5 мая
Президент «Кудровки» Роман Солодаренко рассказал, когда клуб представит нового главного тренера.
– Кто станет новым тренером команды?
– Завтра в 10:00 состоится официальное представление нового главного тренера, и тогда вы всё узнаете.
Украинский специалист Василий Баранов покинул пост главного тренера «Кудровки». Он работал с командой почти два года, под его управлением клуб впервые в истории вышел в Украинскую Премьер-лигу.
После 26 матчей чемпионата Украины «Кудровка» набрала 22 очка и расположилась на 13-м месте.
