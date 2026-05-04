В Кудровке рассказали, когда объявят фамилию нового тренера

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко рассказал, когда клуб представит нового главного тренера.

– Кто станет новым тренером команды?

– Завтра в 10:00 состоится официальное представление нового главного тренера, и тогда вы всё узнаете.

Украинский специалист Василий Баранов покинул пост главного тренера «Кудровки». Он работал с командой почти два года, под его управлением клуб впервые в истории вышел в Украинскую Премьер-лигу.

После 26 матчей чемпионата Украины «Кудровка» набрала 22 очка и расположилась на 13-м месте.