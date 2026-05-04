Тарас МОРОЗ: «Сейчас есть опустошение»

Защитник киевской «Оболони» Тарас Мороз прокомментировал ничью с «Кудровкой» (1:1) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Тарас, «Оболонь» пропустила на последних минутах. Какие эмоции сейчас?

– Сейчас чувствую опустошение. Считаю, что в первом тайме мы должны были забить второй мяч и спокойнее доводить игру до конца. Так получилось, что в конце пошли вперед и пропустили. Очень обидно, но что есть, то есть.

– Можно ли сказать, что сегодняшний матч был больше о результате, чем о качестве игры?

– Да, это была игра больше о результате. Наше турнирное положение заставляет нас в каждом матче набирать очки. Хотя в первом тайме мы создавали моменты и выглядели довольно неплохо, но, к сожалению, не реализовали их.

– Чего не хватило во втором тайме, чтобы закрыть игру и чувствовать себя увереннее?

– Думаю, после первого тайма, когда мы забили, где-то уже больше думали о том, чтобы сохранить счет. Хотя моменты еще были, даже забили второй мяч, который не засчитали. В итоге – немного не дотерпели.

– У команды уже не впервые не засчитывают голы. Обсуждаете ли вы это внутри коллектива?

– Мы играем на грани, где-то не хватает буквально мелочей. Трудно сказать, что именно нужно изменить. Есть настрой на обострение и завершение, но иногда просто не хватает немного везения.