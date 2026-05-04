В УАФ не поддержали тренера, которого нашел для сборной Шевченко

Украинская ассоциация футбола определилась с новым главным тренером — по предварительной информации, им станет Андре Мальдера.

Как отмечает Игорь Бурбас, вице-президент УАФ Александр Шевченко предлагал назначить в команду Мирона Маркевича, но не получил поддержки от УАФ.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».