  4. В УАФ не поддержали тренера, которого нашел для сборной Шевченко
В УАФ не поддержали тренера, которого нашел для сборной Шевченко

Александр Шевченко предлагал Маркевича

УАФ. Мирон Маркевич

Украинская ассоциация футбола определилась с новым главным тренером — по предварительной информации, им станет Андре Мальдера.

Как отмечает Игорь Бурбас, вице-президент УАФ Александр Шевченко предлагал назначить в команду Мирона Маркевича, но не получил поддержки от УАФ.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Мирон Маркевич Александр Шевченко (футбольный функционер) сборная Украины по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Комментарии 4
Крото хорьки гневно плюются и никак не могут успокоиться, что креатура их хозяина ахметки - старый взяточник Мирон - не будет рулить сборной и организовывать кастинг ржавых деревяшек в сборной
Це просто ганьба!!! Сидять там всякі виродки і результати збірної їх не хвилюють. Головне красти гроші. Шевченко пробив дно. Як можна призначити якогось іноземця а не Маркевича? Геть з посади бездаря!!!
УАФ оккупировала кремлёвская мафия во главе с ермаком суркисом и чевченкоу. Им не нужен украинский тренер Маркевич!
