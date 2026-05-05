Карпаты получили официальное предложение по трансферу Домчака

Журналист Игорь Бурбас рассказал об интересе к вратарю львовских «Карпат» Назару Домчаку и конкретном предложении по его трансферу.

По информации источника, львовский клуб уже получил оффер в размере около 4 миллионов евро, что стало для вратаря некоторой неожиданностью. В то же время в «Карпатах» рассчитывают выручить за 19-летнего голкипера сумму от 5 до даже 10 миллионов.

Интерес к Домчаку приписывают сразу нескольким клубам, среди которых «Лилль», а также команды из Украины и других европейских чемпионатов.

В этом сезоне в активе вратаря 25 сыгранных матчей, 23 пропущенных гола и 14 сухих матчей.