Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 мая 2026, 20:08
Карпаты получили официальное предложение по трансферу Домчака

За вратаря предлагают четыре миллиона евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Домчак

Журналист Игорь Бурбас рассказал об интересе к вратарю львовских «Карпат» Назару Домчаку и конкретном предложении по его трансферу.

По информации источника, львовский клуб уже получил оффер в размере около 4 миллионов евро, что стало для вратаря некоторой неожиданностью. В то же время в «Карпатах» рассчитывают выручить за 19-летнего голкипера сумму от 5 до даже 10 миллионов.

Интерес к Домчаку приписывают сразу нескольким клубам, среди которых «Лилль», а также команды из Украины и других европейских чемпионатов.

В этом сезоне в активе вратаря 25 сыгранных матчей, 23 пропущенных гола и 14 сухих матчей.

Назар Домчак Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
