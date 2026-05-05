Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
С известным тренером вообще не связывались
Известный украинский тренер Мирон Маркевич объяснил, почему не возглавит сборную Украины по футболу.
«Ни Андрей Шевченко, ни кто-либо из руководства УАФ со мной не связывался», — отметил Маркевич.
УАФ готовится назначить наставником сборной Украины итальянского специалиста Андреа Мальдеру.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
