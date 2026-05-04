Голеадор Яремчук. Названа оценка Романа за победный матч Лиона
Украинец помог «ткачам» обыграть «Ренн»
Украинский форвард «Лиона» Роман Яремчук получил высокую оценку за матч против «Ренна» в 32-м туре Лиги 1.
«Ткачи» дома переиграли соперника со счетом 4:2, а Роман отметился первым голом «Лиона» в матче.
После финального свистка статистический портал SofaScore наградил Яремчука отметкой 7.8 – четвертый самый высокий балл среди участников матча.
Выше Романа оценку получили лишь трое его партнеров: Эндрик (8.4), Афонсу Морейра (8.5) и Корентен Толиссо, который оформил гол+пас и стал лучшим игроком матча (8.6).
Украинец был заменен на 70-й минуте, а на его позицию вышел Павел Шульц: чешский футболист зарекомендовать за это время себя не успел – 6.6.
Оценка матча «Лион» – «Ренн» от SofaScore
