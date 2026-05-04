  4. Голеадор Яремчук. Названа оценка Романа за победный матч Лиона
04 мая 2026, 10:43 | Обновлено 04 мая 2026, 11:02
Голеадор Яремчук. Названа оценка Романа за победный матч Лиона

Украинец помог «ткачам» обыграть «Ренн»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард «Лиона» Роман Яремчук получил высокую оценку за матч против «Ренна» в 32-м туре Лиги 1.

«Ткачи» дома переиграли соперника со счетом 4:2, а Роман отметился первым голом «Лиона» в матче.

После финального свистка статистический портал SofaScore наградил Яремчука отметкой 7.8 – четвертый самый высокий балл среди участников матча.

Выше Романа оценку получили лишь трое его партнеров: Эндрик (8.4), Афонсу Морейра (8.5) и Корентен Толиссо, который оформил гол+пас и стал лучшим игроком матча (8.6).

Украинец был заменен на 70-й минуте, а на его позицию вышел Павел Шульц: чешский футболист зарекомендовать за это время себя не успел – 6.6.

Оценка матча «Лион» – «Ренн» от SofaScore

Андрей Витренко
Легенда Шахтера может получить должность в тренерском штабе сборной Украины
Комментарии 2
Цікаво скільки в цього Шульца голів. Побіжний пошук показав інфу від листопада минулого року що в нього було 5 голів в дебютному сезоні. Як і Яремчука. Може це така фішка в Ліона. А що далі.  
Покажите Пономаренко как украинец радуется голу, а не бегает со зверски открытой пастью после шарового мяча.)
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
