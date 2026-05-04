Яремчук дал комментарий после гола за Лион. Украинец начал камбэк

04 мая 2026, 08:29 | Обновлено 04 мая 2026, 08:32
Роман Яремчук стал одним из авторов победы над «Ренном»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард «Лиона» Роман Яремчук подвел итоги победного матча против «Ренна» в 32-м туре французской Лиги 1 (4:2).

Роман стал автором первого гола «ткачей» в домашнем матче, положив начало успешному результату.

«Это был сложный матч. Первый гол, который они забили, – возможно, станет голом года. После этого мы начали играть лучше и создавать моменты. Было важно быстро забить первый мяч.

Мы заслуживаем эти 3 очка. Спасибо болельщикам — поддержка сегодня была невероятной. Впереди еще два финала», – сказал Яремчук.

Украинец продолжил свою голевую серию в Лиге 1: перед голом в ворота «Ренна» форвард оформил дубль в матче против «Осера» (3:2).

С начала срока аренды Роман провел 12 матчей в составе «Лиона», забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

Андрей Витренко
