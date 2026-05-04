«Нужно выкупить тебя». Реакция фанатов Лиона на гол Яремчука в Лиге 1
Роман забил во втором матче подряд за «ткачей»
Опытный украинский форвард Роман Яремчук забил во втором матче подряд за «Лион» в рамках французской Лиги 1.
Нападающий мастерски сыграл на втором этаже и на 37-й минуте сравнял счет в матче против «Ренна».
Именно Яремчук положил начало победе «Лиона», который переломил ход игры и набрал три очка (4:2).
После матча болельщики «ткачей» расхвалили Романа за его бомбардирские качества, призывая руководство выкупить его контракт.
Напомним, что контракт Яремчука принадлежит греческому «Олимпиакосу» – в составе «Лиона» форвард находится на правах аренды.
За французский клуб Роман уже отыграл 12 матчей, в которых оформил пять голов и один ассист.
ninOsLy: Ну конечно, Роман!!! Сейчас он просто неудержим. И это не просто везение. Теперь «Ренн» нужно разнести.
Aurelien lyonnais: Ладно, ты меня убедил – надо выкупить тебя.
FRESCZ: Спасибо за работу, Ярем – такие важные голы
L'Épée de la Dame aux Clebs: Ты можешь быть столь незаметным, насколько пожелаешь, Роман, пока ты забиваешь такие голы.
cherkinho: Браво, парень, за твое окончание сезона, нет слов.
romu73: Он не был заметен весь матч, и вот мы видим его реализм.
Cocowill: Настоящий «олимпиец» наносит удар снова.
Tabernakos: Надо активировать опцию выкупа – это настоящая «девятка», которых у нас немного было. Достаточно поставить его перед воротами – и это гол на 99%.
37' 𝗥𝗢𝗠𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗡 🔥— Olympique Lyonnais (@OL) May 3, 2026
Le centre de Corentin Tolisso pour Roman Yaremchuk qui vient couper de la tête ! 💥
L'égalisation !!! 👊
1-1 #OLSRFC pic.twitter.com/VVfrO7JdKz
