  4. «Нужно выкупить тебя». Реакция фанатов Лиона на гол Яремчука в Лиге 1
04 мая 2026, 07:23 | Обновлено 04 мая 2026, 07:24
«Нужно выкупить тебя». Реакция фанатов Лиона на гол Яремчука в Лиге 1

Роман забил во втором матче подряд за «ткачей»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Опытный украинский форвард Роман Яремчук забил во втором матче подряд за «Лион» в рамках французской Лиги 1.

Нападающий мастерски сыграл на втором этаже и на 37-й минуте сравнял счет в матче против «Ренна».

Именно Яремчук положил начало победе «Лиона», который переломил ход игры и набрал три очка (4:2).

После матча болельщики «ткачей» расхвалили Романа за его бомбардирские качества, призывая руководство выкупить его контракт.

Напомним, что контракт Яремчука принадлежит греческому «Олимпиакосу» – в составе «Лиона» форвард находится на правах аренды.

За французский клуб Роман уже отыграл 12 матчей, в которых оформил пять голов и один ассист.

ninOsLy: Ну конечно, Роман!!! Сейчас он просто неудержим. И это не просто везение. Теперь «Ренн» нужно разнести.

Aurelien lyonnais: Ладно, ты меня убедил – надо выкупить тебя.

FRESCZ: Спасибо за работу, Ярем – такие важные голы

L'Épée de la Dame aux Clebs: Ты можешь быть столь незаметным, насколько пожелаешь, Роман, пока ты забиваешь такие голы.

cherkinho: Браво, парень, за твое окончание сезона, нет слов.

romu73: Он не был заметен весь матч, и вот мы видим его реализм.

Cocowill: Настоящий «олимпиец» наносит удар снова.

Tabernakos: Надо активировать опцию выкупа – это настоящая «девятка», которых у нас немного было. Достаточно поставить его перед воротами – и это гол на 99%.

