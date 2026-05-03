Нападающий Тоттенхэма повторил достижение Фирмино в АПЛ

Бразильский нападающий Тоттенхэм Хотспур Ришарлисон забил 10-й гол в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в выездном матче 35-го тура против Астон Виллы.

Теперь на счету Ришарлисона пять разных сезонов АПЛ с 10+ голами. Два – в составе Тоттенхэм Хотспур, три – Эвертона.

До Ришарлисона только одному бразильцу в истории АПЛ удалось отличиться 10+ голами в 5 разных сезонах – Роберто Фирмино в составе Ливерпуля.

Сезоны АПЛ, в которых Ришарлисон забил 10+ голов

13 – 2018/19 (Эвертон)

13 – 2019/20 (Эвертон)

10 – 2021/22 (Эвертон)

11 – 2023/24 (Тоттенхэм Хотспур)

10 – 2025/26 (Тоттенхэм Хотспур)