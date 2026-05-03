Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий Тоттенхэма повторил достижение Фирмино в АПЛ
Англия
03 мая 2026, 23:04 | Обновлено 03 мая 2026, 23:05
234
1

Нападающий Тоттенхэма повторил достижение Фирмино в АПЛ

Ришарлисон в пятом разном сезоне отличился 10+ голами

03 мая 2026, 23:04 | Обновлено 03 мая 2026, 23:05
234
1 Comments
Нападающий Тоттенхэма повторил достижение Фирмино в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришарлисон

Бразильский нападающий Тоттенхэм Хотспур Ришарлисон забил 10-й гол в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в выездном матче 35-го тура против Астон Виллы.

Теперь на счету Ришарлисона пять разных сезонов АПЛ с 10+ голами. Два – в составе Тоттенхэм Хотспур, три – Эвертона.

До Ришарлисона только одному бразильцу в истории АПЛ удалось отличиться 10+ голами в 5 разных сезонах – Роберто Фирмино в составе Ливерпуля.

Сезоны АПЛ, в которых Ришарлисон забил 10+ голов

  • 13 – 2018/19 (Эвертон)
  • 13 – 2019/20 (Эвертон)
  • 10 – 2021/22 (Эвертон)
  • 11 – 2023/24 (Тоттенхэм Хотспур)
  • 10 – 2025/26 (Тоттенхэм Хотспур)
По теме:
Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла - Тоттенхэм Тоттенхэм Эвертон Ришарлисон Роберто Фирмино
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Футбол | 03 мая 2026, 08:36 5
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью

Футболист может перейти в Бундеслигу

Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Бокс | 03 мая 2026, 10:12 4
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион

Функционер заинтересован в организации боя против Кабайела

Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Футбол | 03.05.2026, 23:40
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
Футбол | 03.05.2026, 06:32
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Футбол | 03.05.2026, 19:58
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Молодец💪
Ответить
0
Популярные новости
Произошли значительные изменения в отношении поединка Усик – Верховен
Произошли значительные изменения в отношении поединка Усик – Верховен
03.05.2026, 05:42
Бокс
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 4
Бокс
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
02.05.2026, 09:28 17
Футбол
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 67
Футбол
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
02.05.2026, 10:30 12
Хоккей
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
03.05.2026, 11:12 20
Футбол
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
02.05.2026, 16:00 65
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем