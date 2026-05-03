Нападающий Тоттенхэма повторил достижение Фирмино в АПЛ
Ришарлисон в пятом разном сезоне отличился 10+ голами
Бразильский нападающий Тоттенхэм Хотспур Ришарлисон забил 10-й гол в АПЛ в сезоне 2025/26.
Произошло это в выездном матче 35-го тура против Астон Виллы.
Теперь на счету Ришарлисона пять разных сезонов АПЛ с 10+ голами. Два – в составе Тоттенхэм Хотспур, три – Эвертона.
До Ришарлисона только одному бразильцу в истории АПЛ удалось отличиться 10+ голами в 5 разных сезонах – Роберто Фирмино в составе Ливерпуля.
Сезоны АПЛ, в которых Ришарлисон забил 10+ голов
- 13 – 2018/19 (Эвертон)
- 13 – 2019/20 (Эвертон)
- 10 – 2021/22 (Эвертон)
- 11 – 2023/24 (Тоттенхэм Хотспур)
- 10 – 2025/26 (Тоттенхэм Хотспур)
Richarlison is just the second Brazilian to score 10+ goals in five different Premier League seasons after Roberto Firmino.— Squawka (@Squawka) May 3, 2026
