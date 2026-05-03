  4. Когда петух клюнул. Тоттенхэм обыграл Астон Виллу и покинул зону вылета АПЛ
03.05.2026 21:00 – FT 1 : 2
03 мая 2026, 22:55 | Обновлено 03 мая 2026, 23:43
Когда петух клюнул. Тоттенхэм обыграл Астон Виллу и покинул зону вылета АПЛ

Шпоры опередили Вест Хэм в борьбе за выживание в элитном дивизионе

Getty Images/Global Images Ukraine. Ришарлисон

Лондонский клуб Тоттенхем победил Астон Виллу (2:1) в матче 35-го тура АПЛ.

В воскресенье, 3 мая, состоялся поединок Английской Премьер-лиги, игра прошла в Бирмингеме на стадионе Вилла Парк.

Лондонский клуб под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера, обеспечил себе комфортное преимущество в первом тайме.

На 12-й минуте счет открыл Конор Галлахер, а на 25-й Ришарлисон удвоил преимущество Тоттенхема после передачи Матиса Теля.

Один гол хозяева отыграли в концовке матча усилиями Эмилиано Буэндиа (90+6 мин), но на большее времени не хватило.

Шпоры, у которых на логотипе изображен петух, покинули зону вылета – набрали 37 очков и опередили Вест Хэм (36) в борьбе за выживание.

Астон Вилла входит в топ-5, зону Лиги чемпионов, но потеряла шанс подняться на 4-е место.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (76 очков), Ман Сити (70), Ман Юнайтед (64), Ливерпуль, Астон Вилла (58).

Внизу таблицы: Ноттингем (39), Тоттенхем (37), Вест Хэм (36), уже вылетели Бернли (20) и Вулверхэмптон (18).

Английская Премьер-лига

35-й тур, 3 мая 2025

Астон Вилла – Тоттенхем – 1:2

Голы: Эмилиано Буэндиа, 90+6 – Конор Галлахер, 12, Ришарлисон, 25

Миланский Интер вернул себе титул чемпиона Италии!
Комментарии 4
Ну красота же! 300 тыс на побелку Тотенхема зашли на изи! Быть добру!
Мы верили сегодня в Ттх.
Где тут хейтеры, которые желали неудачи Де Дзерби?Выходите.😜
Шпоры покинули зону вылета😇
Теперь впереди решающие матчи✊
Вот так то!
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
