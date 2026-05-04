Астон Вилла – Тоттенхем – 1:2. Де Дзерби вышел из зоны вылета. Видео голов

Клуб Тоттенхем победил Астон Виллу (2:1) в матче 35-го тура АПЛ.

Лондонский клуб под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера, забил два гола в первом тайме.

На 12-й минуте счет открыл Конор Галлахер, а на 25-й Ришарлисон удвоил преимущество Тоттенхема после передачи Матиса Теля.

Эмилиано Буэндиа отыграл один мяч доя хозяев поля в компенсированное время.

Шпоры набрали 37 очков и опередили Вест Хэм (36) в борьбе за выживание. Астон Вилла входит в топ-5, зону Лиги чемпионов.

Английская Премьер-лига

35-й тур, 3 мая 2025

Астон Вилла – Тоттенхем – 1:2

Голы: Эмилиано Буэндиа, 90+6 – Конор Галлахер, 12, Ришарлисон, 25

