Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Тоттенхем – 1:2. Де Дзерби вышел из зоны вылета. Видео голов
Чемпионат Англии
Астон Вилла
03.05.2026 21:00 – FT 1 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 мая 2026, 01:47 | Обновлено 04 мая 2026, 01:53
50
0

Астон Вилла – Тоттенхем – 1:2. Де Дзерби вышел из зоны вылета. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 35-го тура АПЛ

04 мая 2026, 01:47 | Обновлено 04 мая 2026, 01:53
50
0
Астон Вилла – Тоттенхем – 1:2. Де Дзерби вышел из зоны вылета. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоао Паулинья и Роберто Де Дзерби

Клуб Тоттенхем победил Астон Виллу (2:1) в матче 35-го тура АПЛ.

Лондонский клуб под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера, забил два гола в первом тайме.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 12-й минуте счет открыл Конор Галлахер, а на 25-й Ришарлисон удвоил преимущество Тоттенхема после передачи Матиса Теля.

Эмилиано Буэндиа отыграл один мяч доя хозяев поля в компенсированное время.

Шпоры набрали 37 очков и опередили Вест Хэм (36) в борьбе за выживание. Астон Вилла входит в топ-5, зону Лиги чемпионов.

Английская Премьер-лига

35-й тур, 3 мая 2025

Астон Вилла – Тоттенхем – 1:2

Голы: Эмилиано Буэндиа, 90+6 – Конор Галлахер, 12, Ришарлисон, 25

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла), асcист Мэтти Кэш.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм), асcист Матис Тель.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Тоттенхэм).
По теме:
Майкл КАРРИК: «Это не то, о чем я действительно думаю»
Арне СЛОТ: «Все решения принимаются против нас. Судьи идут против нас»
Чемпионат Турции: 5 голов от восьми команд
Тоттенхэм Астон Вилла Ришарлисон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Роберто Де Дзерби Астон Вилла - Тоттенхэм Конор Галлахер Матис Тель
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Бокс | 03 мая 2026, 07:22 3
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»

Функционер хочет зрелищных боёв

В Шахтере спровоцировали Динамо: «Теперь у Киева есть хозяин»
Футбол | 03 мая 2026, 22:31 18
В Шахтере спровоцировали Динамо: «Теперь у Киева есть хозяин»
В Шахтере спровоцировали Динамо: «Теперь у Киева есть хозяин»

Кауан Элиас опубликовал пост в социальных сетях

ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
Футбол | 03.05.2026, 06:32
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Футбол | 03.05.2026, 08:36
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
ФОТО. Динамо без чемпионства: как прошло последнее Классическое сезона?
Футбол | 04.05.2026, 01:08
ФОТО. Динамо без чемпионства: как прошло последнее Классическое сезона?
ФОТО. Динамо без чемпионства: как прошло последнее Классическое сезона?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 4
Бокс
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
02.05.2026, 09:28 17
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
03.05.2026, 11:12 20
Футбол
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
02.05.2026, 06:02
Бокс
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
02.05.2026, 03:32 3
Футбол
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
02.05.2026, 20:11
Теннис
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем