В воскресенье, 3 мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Тоттенгэмом». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Астон Вилла

Чрезвычайно сильный сезон проводит команда Уная Эмери. После 34-х туров Премьер-лиги на балансе бирмингемцев уже 58 баллов, что пока позволяют им находиться на 5-м месте турнирной таблицы. Расстояние от 6-й строчки, что не позволит сыграть в Лиге чемпионов, на данный момент составляет уже 7 баллов, однако «Астон Вилла» имеет игру в запасе. Кубок Англии клуб покинул на стадии 1/16 финала после поражения против «Ньюкасла» со счетом 3:1.

В Лиге Европы англичанам удалось квалифицироваться в полуфинал, где они противостоят «Ноттингему». Первая игра завершилась победой «лесников» со счетом 1:0, так что грядущий поединок лиги для команды Уная Эмери точно не будет приоритетным.

Тоттенхэм

Откровенно ужасающий сезон проводят «шпоры». После 34 туров чемпионата Англии на балансе лондонцев есть всего 34 балла, из-за чего они и находятся на 18 месте общего зачета, то есть в зоне вылета. Расстояние от безопасной 17-й позиции составляет всего 2 балла, кроме того «Тоттенхэм» сыграл на 1 игру меньше. Кубок Англии «шпоры» покинули еще в 1/32 финала, уступив ту же «Астон Вилли».

В Лиге чемпионов англичане смогли пробиться в 1/8 финала, однако там с общим счетом 5:7 проиграли мадридскому «Атлетико».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами тотальное преимущество имеет «Астон Вилла». За это время бирмингемцы одержали 4 победы – на счету «шпор» только 1 победа.

Интересные факты

За последние 13 игр «Тоттенхэм» сохранил ворота сухими только 1 раз.

«Астон Вилла» победила в каждом из 4 предыдущих матчей.

«Тоттенхэм» в свою очередь победил только в 1/6 последних выездных поединков.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.77 по линии БК betking.