  ДЕ ДЗЕРБИ: «Уровень Тоттенхэма – не борьба за выживание»
04 мая 2026, 11:26 | Обновлено 04 мая 2026, 11:27
ДЕ ДЗЕРБИ: «Уровень Тоттенхэма – не борьба за выживание»

Итальянский тренер проанализировал непростой матч с «Астон Виллой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби поделился мыслями после тяжёлой победы над «Астон Виллой» в 34-м туре Английской Премьер-лиги (2:1). Благодаря этому результату «шпоры» смогли покинуть зону вылета.

«Мы могли забить больше двух голов, особенно в первом тайме. Мы не позволили им ничего создать и сыграли очень хорошо. Правильный настрой и поведение на поле – я доволен игрой.

Ещё до этого матча я знал, что мои игроки очень сильные. Мы не должны забывать ситуацию перед предыдущим матчем с «Вулверхэмптоном» (1:0). Сезон ещё не завершен, и мы не можем довольствоваться только этими двумя победами. Мы должны продолжать работать с тем же настроем.

Я считаю, что моя главная задача – помочь игрокам проявить свои качества. Их уровень – это не борьба за выживание, но мы должны принять это и быть сильнее тех, кто слишком много говорит.

Нам нельзя терять чувство давления. Ситуация может меняться каждую неделю, и мы не должны забывать о нашем положении в таблице и о том, что мы чувствовали перед матчем с «Вулверхэмптоном». Мы должны продолжать бороться», – сказал Роберто.

Андрей Витренко Источник: BBC
