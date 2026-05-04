Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – в тройке лучших команд АПЛ по набранным очкам на выезде
Англия
04 мая 2026, 10:14 |
116
0

Тоттенхэм – в тройке лучших команд АПЛ по набранным очкам на выезде

Впереди «шпор» только Арсенал и Манчестер Сити

04 мая 2026, 10:14 |
116
0
Тоттенхэм – в тройке лучших команд АПЛ по набранным очкам на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Тоттенхэм Хотспур вышел на третье место в АПЛ по количеству набранных очков в выездных матчах сезона 2025/26.

После победы в Бирмингеме над Астон Виллой в активе «шпор» стало 26 очков в матчах на выезде.

Большее количество в этом сезоне имеют только лидеры чемпионата Арсенал и Манчестер Сити.

Команды АПЛ с наибольшим количеством набранных очков в выездных матчах АПЛ в сезоне 2025/26

  • 32 – Арсенал
  • 31 – Манчестер Сити
  • 26 – Тоттенхэм Хотспур
  • 25 – Челси
  • 25 – Манчестер Юнайтед
  • 25 – Эвертон
  • 24 – Ливерпуль
  • 23 – Кристал Пэлас
  • 23 – Астон Вилла
  • 22 – Борнмут
По теме:
Челси – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Майкл КАРРИК: «Это не то, о чем я действительно думаю»
Арне СЛОТ: «Все решения принимаются против нас. Судьи идут против нас»
статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла - Тоттенхэм Тоттенхэм Арсенал Лондон Манчестер Сити
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Реала: «Он фантастический игрок. Мне очень повезло»
Футбол | 04 мая 2026, 08:16 0
Тренер Реала: «Он фантастический игрок. Мне очень повезло»
Тренер Реала: «Он фантастический игрок. Мне очень повезло»

Альваро Арбелоа не сдержался после дубля Винисиуса Жуниора

Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Футбол | 04 мая 2026, 08:47 12
Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо

Форвард киевского клуба остался недоволен работой судей на последних минутах матча

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Футбол | 03.05.2026, 11:12
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Бокс | 03.05.2026, 10:12
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Маркевич спрогнозировал счет, с которым закончится матч Динамо и Шахтера
Футбол | 03.05.2026, 10:10
Маркевич спрогнозировал счет, с которым закончится матч Динамо и Шахтера
Маркевич спрогнозировал счет, с которым закончится матч Динамо и Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
03.05.2026, 09:27 8
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 4
Бокс
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
03.05.2026, 06:32 1
Футбол
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 67
Футбол
Произошли значительные изменения в отношении поединка Усик – Верховен
Произошли значительные изменения в отношении поединка Усик – Верховен
03.05.2026, 05:42
Бокс
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 3
Бокс
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем