Англия04 мая 2026, 10:14 |
Тоттенхэм – в тройке лучших команд АПЛ по набранным очкам на выезде
Впереди «шпор» только Арсенал и Манчестер Сити
Лондонский Тоттенхэм Хотспур вышел на третье место в АПЛ по количеству набранных очков в выездных матчах сезона 2025/26.
После победы в Бирмингеме над Астон Виллой в активе «шпор» стало 26 очков в матчах на выезде.
Большее количество в этом сезоне имеют только лидеры чемпионата Арсенал и Манчестер Сити.
Команды АПЛ с наибольшим количеством набранных очков в выездных матчах АПЛ в сезоне 2025/26
- 32 – Арсенал
- 31 – Манчестер Сити
- 26 – Тоттенхэм Хотспур
- 25 – Челси
- 25 – Манчестер Юнайтед
- 25 – Эвертон
- 24 – Ливерпуль
- 23 – Кристал Пэлас
- 23 – Астон Вилла
- 22 – Борнмут
