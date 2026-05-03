Ярмоленко провел 550-й матч в украинской карьере
На высшем уровне хавбек киевлян дебютировал 11 августа 2006 года
Поединок с «Шахтером» (1:2) оказался 550-м в украинской карьере 36-летнего полузащитника киевлян Андрея Ярмоленко. Он стал 7-м футболистом, достигшим этого рубежа в рядах отечественных команд за годы независимости. 284 встречи Ярмоленко отыграл в чемпионатах Украины, 125 – за национальную сборную, 100 – в еврокубках, 35 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины.
На клубном уровне Андрей 424 матча провел за «Динамо» и 1 – за черниговскую «Десну», в составе которой 11 августа 2006 года в гостевом кубковом поединке с тернопольской «Нивой» (2:0), он дебютировал на высшем уровне.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
550 матчей в украинской карьере Андрея Ярмоленко
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
2006/07
|
Десна
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2007/08
|
Динамо
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2008/09
|
Динамо
|
10
|
3
|
1
|
-
|
1
|
14
|
2009/10
|
Динамо
|
28
|
2
|
1
|
6
|
7
|
44
|
2010/11
|
Динамо
|
26
|
5
|
-
|
16
|
4
|
51
|
2011/12
|
Динамо
|
28
|
1
|
1
|
10
|
12
|
52
|
2012/13
|
Динамо
|
27
|
1
|
-
|
12
|
9
|
49
|
2013/14
|
Динамо
|
26
|
4
|
-
|
9
|
8
|
47
|
2014/15
|
Динамо
|
26
|
5
|
1
|
11
|
9
|
52
|
2015/16
|
Динамо
|
23
|
3
|
1
|
7
|
13
|
47
|
2016/17
|
Динамо
|
28
|
3
|
-
|
5
|
8
|
44
|
2017/18
|
Динамо
|
5
|
-
|
1
|
4
|
1
|
10
|
|
Боруссия Д
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
7
|
2018/19
|
Вест Хэм
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
3
|
2019/20
|
Вест Хэм
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
6
|
2020/21
|
Вест Хэм
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
13
|
2021/22
|
Вест Хэм
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
10
|
2022/23
|
Аль-Айн
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
6
|
2023/24
|
Динамо
|
15
|
1
|
-
|
2
|
7
|
25
|
2024/25
|
Динамо
|
21
|
3
|
-
|
9
|
3
|
36
|
2025/26
|
Динамо
|
18
|
3
|
-
|
9
|
-
|
30
|
Итого
|
|
284
|
35
|
6
|
100
|
125
|
550
Топ-10 гвардейцев украинских команд за годы независимости (1992-2026)
|
|
Игрок
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
426
|
60
|
9
|
143
|
92
|
730
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
344
|
42
|
10
|
132
|
102
|
630
|
3.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
374
|
37
|
11
|
105
|
87
|
614
|
4.
|
Руслан РОТАНЬ
|
375
|
54
|
2
|
68
|
100
|
599
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
319
|
48
|
6
|
98
|
98
|
569
|
6.
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
412
|
48
|
-
|
56
|
36
|
552
|
7.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
284
|
35
|
6
|
100
|
125
|
550
|
8.
|
Дарио СРНА
|
339
|
48
|
12
|
137
|
-
|
536
|
9.
|
Владислав ВАЩУК
|
343
|
47
|
-
|
62
|
63
|
515
|
10.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
315
|
53
|
2
|
67
|
68
|
505
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
