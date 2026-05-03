Ярмоленко провел 550-й матч в украинской карьере

Поединок с «Шахтером» (1:2) оказался 550-м в украинской карьере 36-летнего полузащитника киевлян Андрея Ярмоленко. Он стал 7-м футболистом, достигшим этого рубежа в рядах отечественных команд за годы независимости. 284 встречи Ярмоленко отыграл в чемпионатах Украины, 125 – за национальную сборную, 100 – в еврокубках, 35 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины.

На клубном уровне Андрей 424 матча провел за «Динамо» и 1 – за черниговскую «Десну», в составе которой 11 августа 2006 года в гостевом кубковом поединке с тернопольской «Нивой» (2:0), он дебютировал на высшем уровне.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сезон Клуб ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 2006/07 Десна - 1 - - - 1 2007/08 Динамо 1 - - - - 1 2008/09 Динамо 10 3 1 - 1 14 2009/10 Динамо 28 2 1 6 7 44 2010/11 Динамо 26 5 - 16 4 51 2011/12 Динамо 28 1 1 10 12 52 2012/13 Динамо 27 1 - 12 9 49 2013/14 Динамо 26 4 - 9 8 47 2014/15 Динамо 26 5 1 11 9 52 2015/16 Динамо 23 3 1 7 13 47 2016/17 Динамо 28 3 - 5 8 44 2017/18 Динамо 5 - 1 4 1 10 Боруссия Д - - - - 7 7 2018/19 Вест Хэм - - - - 3 3 2019/20 Вест Хэм - - - - 6 6 2020/21 Вест Хэм - - - - 13 13 2021/22 Вест Хэм - - - - 10 10 2022/23 Аль-Айн - - - - 6 6 2023/24 Динамо 15 1 - 2 7 25 2024/25 Динамо 21 3 - 9 3 36 2025/26 Динамо 18 3 - 9 - 30 Итого 284 35 6 100 125 550

Топ-10 гвардейцев украинских команд за годы независимости (1992-2026)

Игрок ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 426 60 9 143 92 730 2. Андрей ПЯТОВ 344 42 10 132 102 630 3. Тарас СТЕПАНЕНКО 374 37 11 105 87 614 4. Руслан РОТАНЬ 375 54 2 68 100 599 5. Олег ГУСЕВ 319 48 6 98 98 569 6. Олег ШЕЛАЕВ 412 48 - 56 36 552 7. Андрей ЯРМОЛЕНКО 284 35 6 100 125 550 8. Дарио СРНА 339 48 12 137 - 536 9. Владислав ВАЩУК 343 47 - 62 63 515 10. Андрей ВОРОБЕЙ 315 53 2 67 68 505

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.