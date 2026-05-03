Ярмоленко провел 550-й матч в украинской карьере

03 мая 2026, 22:23 | Обновлено 03 мая 2026, 22:28
На высшем уровне хавбек киевлян дебютировал 11 августа 2006 года

Поединок с «Шахтером» (1:2) оказался 550-м в украинской карьере 36-летнего полузащитника киевлян Андрея Ярмоленко. Он стал 7-м футболистом, достигшим этого рубежа в рядах отечественных команд за годы независимости. 284 встречи Ярмоленко отыграл в чемпионатах Украины, 125 – за национальную сборную, 100 – в еврокубках, 35 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины.

На клубном уровне Андрей 424 матча провел за «Динамо» и 1 – за черниговскую «Десну», в составе которой 11 августа 2006 года в гостевом кубковом поединке с тернопольской «Нивой» (2:0), он дебютировал на высшем уровне.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

550 матчей в украинской карьере Андрея Ярмоленко

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

2006/07

Десна

-

1

-

-

-

1

2007/08

Динамо

1

-

-

-

-

1

2008/09

Динамо

10

3

1

-

1

14

2009/10

Динамо

28

2

1

6

7

44

2010/11

Динамо

26

5

-

16

4

51

2011/12

Динамо

28

1

1

10

12

52

2012/13

Динамо

27

1

-

12

9

49

2013/14

Динамо

26

4

-

9

8

47

2014/15

Динамо

26

5

1

11

9

52

2015/16

Динамо

23

3

1

7

13

47

2016/17

Динамо

28

3

-

5

8

44

2017/18

Динамо

5

-

1

4

1

10

Боруссия Д

-

-

-

-

7

7

2018/19

Вест Хэм

-

-

-

-

3

3

2019/20

Вест Хэм

-

-

-

-

6

6

2020/21

Вест Хэм

-

-

-

-

13

13

2021/22

Вест Хэм

-

-

-

-

10

10

2022/23

Аль-Айн

-

-

-

-

6

6

2023/24

Динамо

15

1

-

2

7

25

2024/25

Динамо

21

3

-

9

3

36

2025/26

Динамо

18

3

-

9

-

30

Итого

284

35

6

100

125

550

Топ-10 гвардейцев украинских команд за годы независимости (1992-2026)

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

426

60

9

143

92

730

2.

Андрей ПЯТОВ

344

42

10

132

102

630

3.

Тарас СТЕПАНЕНКО

374

37

11

105

87

614

4.

Руслан РОТАНЬ

375

54

2

68

100

599

5.

Олег ГУСЕВ

319

48

6

98

98

569

6.

Олег ШЕЛАЕВ

412

48

-

56

36

552

7.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

284

35

6

100

125

550

8.

Дарио СРНА

339

48

12

137

-

536

9.

Владислав ВАЩУК

343

47

-

62

63

515

10.

Андрей ВОРОБЕЙ

315

53

2

67

68

505

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

