6 лет назад Суркис обещал: отставания в 20 очков от Шахтера больше не будет

В августе 2020 года Игорь Суркис дал обещание: «Гарантирую! Отставания в 20 очков от Шахтера больше не будет».

Президент Динамо тогда сказал: «Это стечение обстоятельств. Мы должны бороться за первое место. Пусть его выиграет сильнейший».

Ситуация повторилась спустя 6 лет. Сейчас отставание Динамо от горняков в турнирной таблице составляет 16 очков.

Вечером 3 мая в Киеве состоялось Украинское Классико между Динамо и Шахтером. Киевская команда уступила горнякам со счетом 1:2.

На супергол Матвея Пономаренко с центра поля для динамовцев (13 мин) горняки ответили забитыми мячами Лукаса Феррейры (50 мин) и Лассины Траоре (68 мин).

Шахтер опережает ЛНЗ, ближайшего конкурента, на 10 очков. Динамо отстает от лидера на 16 очков, занимая 4-е место в УПЛ.

Топ-7 УПЛ: Шахтер (63 очка), ЛНЗ (53), Полесье (52), Динамо (47), Металлист 1925 (45), Колос (43), Кривбасс (41).

🏆 Турнирная таблица УПЛ 2025/26

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 26 19 6 1 61 - 17 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 63 2 ЛНЗ 26 16 5 5 36 - 16 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 53 3 Полесье 26 16 4 6 45 - 17 08.05.26 18:00 Полесье - Александрия 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 05.04.26 Полесье 1:1 Верес 52 4 Динамо Киев 26 14 5 7 59 - 33 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 47 5 Металлист 1925 26 12 9 5 31 - 15 09.05.26 18:00 Заря - Металлист 1925 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 45 6 Колос Ковалевка 26 11 10 5 27 - 21 08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 43 7 Кривбасс 26 11 8 7 46 - 41 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 41 8 Карпаты Львов 26 9 10 7 35 - 26 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 37 9 Заря 25 9 8 8 35 - 32 04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря 27.04.26 Заря 2:0 Верес 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 35 10 Верес 26 7 9 10 25 - 34 09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Заря 2:0 Верес 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 30 11 Оболонь 26 6 9 11 23 - 43 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 27 12 Эпицентр 26 7 5 14 30 - 40 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 26 13 Кудровка 26 5 7 14 27 - 43 08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 22 14 Рух Львов 25 6 2 17 17 - 42 04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 20 15 Александрия 26 2 7 17 18 - 52 08.05.26 18:00 Полесье - Александрия 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 13 16 Полтава 26 2 6 18 23 - 66 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 12 Полная таблица

Итоговая таблица УПЛ 2019/20 (топ-шестерка)