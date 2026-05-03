Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 6 лет назад Суркис обещал: отставания в 20 очков от Шахтера больше не будет
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 22:23 | Обновлено 03 мая 2026, 22:26
506
0

6 лет назад Суркис обещал: отставания в 20 очков от Шахтера больше не будет

Сейчас Динамо отстает от горняков в турнирной таблице УПЛ на 16 очков

03 мая 2026, 22:23 | Обновлено 03 мая 2026, 22:26
506
0
6 лет назад Суркис обещал: отставания в 20 очков от Шахтера больше не будет
ФК Динамо. Игорь Суркис

В августе 2020 года Игорь Суркис дал обещание: «Гарантирую! Отставания в 20 очков от Шахтера больше не будет».

Президент Динамо тогда сказал: «Это стечение обстоятельств. Мы должны бороться за первое место. Пусть его выиграет сильнейший».

Ситуация повторилась спустя 6 лет. Сейчас отставание Динамо от горняков в турнирной таблице составляет 16 очков.

Вечером 3 мая в Киеве состоялось Украинское Классико между Динамо и Шахтером. Киевская команда уступила горнякам со счетом 1:2.

На супергол Матвея Пономаренко с центра поля для динамовцев (13 мин) горняки ответили забитыми мячами Лукаса Феррейры (50 мин) и Лассины Траоре (68 мин).

Шахтер опережает ЛНЗ, ближайшего конкурента, на 10 очков. Динамо отстает от лидера на 16 очков, занимая 4-е место в УПЛ.

Топ-7 УПЛ: Шахтер (63 очка), ЛНЗ (53), Полесье (52), Динамо (47), Металлист 1925 (45), Колос (43), Кривбасс (41).

🏆 Турнирная таблица УПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 26 19 6 1 61 - 17 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 63
2 ЛНЗ 26 16 5 5 36 - 16 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 53
3 Полесье 26 16 4 6 45 - 17 08.05.26 18:00 Полесье - Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес 52
4 Динамо Киев 26 14 5 7 59 - 33 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 47
5 Металлист 1925 26 12 9 5 31 - 15 09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 45
6 Колос Ковалевка 26 11 10 5 27 - 21 08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 43
7 Кривбасс 26 11 8 7 46 - 41 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 41
8 Карпаты Львов 26 9 10 7 35 - 26 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 37
9 Заря 25 9 8 8 35 - 32 04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 35
10 Верес 26 7 9 10 25 - 34 09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 30
11 Оболонь 26 6 9 11 23 - 43 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 27
12 Эпицентр 26 7 5 14 30 - 40 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 26
13 Кудровка 26 5 7 14 27 - 43 08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 22
14 Рух Львов 25 6 2 17 17 - 42 04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 20
15 Александрия 26 2 7 17 18 - 52 08.05.26 18:00 Полесье - Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 13
16 Полтава 26 2 6 18 23 - 66 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 12
Полная таблица

Итоговая таблица УПЛ 2019/20 (топ-шестерка)

По теме:
В Шахтере спровоцировали Динамо: «Теперь у Киева есть хозяин»
Артем Милевский проиграл деньги из-за поражения Динамо
Ярмоленко провел 550-й матч в украинской карьере
Динамо Киев Игорь Суркис Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо - Шахтер статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Футбол | 03 мая 2026, 11:12 19
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»

Знаменитый тренер не хочет видеть иностранного специалиста

Игорь КОСТЮК: Он не забил с пяти метров. А пенальти? Такие Шахтеру ставили
Футбол | 03 мая 2026, 20:17 7
Игорь КОСТЮК: Он не забил с пяти метров. А пенальти? Такие Шахтеру ставили
Игорь КОСТЮК: Он не забил с пяти метров. А пенальти? Такие Шахтеру ставили

Киевляне проиграли 1:2

Закрыли дверь в Европу. Полесье обыграло Металлист 1925
Футбол | 03.05.2026, 17:27
Закрыли дверь в Европу. Полесье обыграло Металлист 1925
Закрыли дверь в Европу. Полесье обыграло Металлист 1925
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Бокс | 03.05.2026, 07:22
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Футбол | 03.05.2026, 03:32
Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
02.05.2026, 10:30 12
Хоккей
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
02.05.2026, 16:00 65
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 4
Бокс
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
03.05.2026, 08:36 5
Футбол
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 32
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
02.05.2026, 23:16 24
Хоккей
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 143
Теннис
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
02.05.2026, 10:19 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем