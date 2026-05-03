Довбик почти перешёл в знаменитый клуб. Большая неожиданность

Журналист Сенад Ок раскрыл детали трансферных планов тренерского штаба Доменико Тедеско в «Фенербахче».

Отмечается, что переход Артема Довбика был практически согласован, но сорвался из-за неожиданной травмы форварда.

«Я общался с представителями Доменико Тедеско. Проблема с Александром Серлотом была в финансовом аспекте – он не собирался покидать клуб.

Вариант с Адемолой Лукманом не состоялся из-за вопроса гарантийного письма. Клуб Ведата Мурики не захотел отпускать игрока. Артем Довбик был близок к переходу, но получил травму. Именно так мне объяснили в окружении Тедеско», – отметил журналист.