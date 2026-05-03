Довбик почти перешёл в знаменитый клуб. Большая неожиданность
Артем зимой был близок к переходу в «Фенербахче»
Журналист Сенад Ок раскрыл детали трансферных планов тренерского штаба Доменико Тедеско в «Фенербахче».
Отмечается, что переход Артема Довбика был практически согласован, но сорвался из-за неожиданной травмы форварда.
«Я общался с представителями Доменико Тедеско. Проблема с Александром Серлотом была в финансовом аспекте – он не собирался покидать клуб.
Вариант с Адемолой Лукманом не состоялся из-за вопроса гарантийного письма. Клуб Ведата Мурики не захотел отпускать игрока. Артем Довбик был близок к переходу, но получил травму. Именно так мне объяснили в окружении Тедеско», – отметил журналист.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист может перейти в Бундеслигу
Вечером 3 мая в Киеве пройдет Украинское Классико между Динамо и Шахтером