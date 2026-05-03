Звезда сборной Украины скоро может вернуться на поле. Он не играл с января
Артем Довбик может вернуться на поле уже на следующей неделе
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может вернуться на поле уже на следующей неделе. Об этом сообщает Il Tempo.
По информации источника, 28-летний футболист, который не играет в футбол с января из-за полученного в поединке с «Лечче» повреждения, уже скоро может выйти на поле.
В текущем сезоне на счету Артема Довбика 17 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Довбик пройдет обследование в Финляндии.
