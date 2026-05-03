  Звезда сборной Украины скоро может вернуться на поле. Он не играл с января
Италия
03 мая 2026, 13:13 |
Звезда сборной Украины скоро может вернуться на поле. Он не играл с января

Артем Довбик может вернуться на поле уже на следующей неделе

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может вернуться на поле уже на следующей неделе. Об этом сообщает Il Tempo.

По информации источника, 28-летний футболист, который не играет в футбол с января из-за полученного в поединке с «Лечче» повреждения, уже скоро может выйти на поле.

В текущем сезоне на счету Артема Довбика 17 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Довбик пройдет обследование в Финляндии.

Даниил Кирияка Источник: Il Tempo
