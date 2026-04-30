Решение было принято. Рома попросила Довбика покинуть Италию

Римская «Рома» получила хорошие новости о кадровой ситуации перед завершением сезона — в состав постепенно возвращаются ключевые игроки.

Как сообщает Il Tempo, после восстановления полузащитника Ману Коне, который уже может быть доступен на матч против «Фиорентины», близок к возвращению и нападающий Артем Довбик, который в январе перенес операцию на левом бедре.

«Рома» приняла решение отправить футболиста в Финляндию, где Артем пройдет финальное медицинское обследование перед возвращением в строй.

В клубе рассчитывают, что нападающий сможет вернуться в заявку уже в ближайших турах – ориентировочно на матч против «Пармы», а впоследствии и к римскому дерби.

Таким образом, в решающий отрезок сезона команда постепенно восстанавливает состав и приближается к оптимальной форме в борьбе за место в Лиге чемпионов.