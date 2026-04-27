Назван футболист сборной Украины, который зарабатывает больше Забарного

Обнародован рейтинг футболистов сборной Украины, получающих самые высокие зарплаты в европейских клубах.

Возглавляет рейтинг нападающий «Ромы» Артем Довбик, который получает в столице Италии 5,56 млн евро. Второе место занимает Илья Забарный – 5,40 млн евро. В тройку также попал вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, которому «Бенфика» платит в год 3,85 млн евро.

В топ-5 также попали Виктор Цыганков (3,50 млн евро) и Виталий Миколенко (3,45 млн евро).

Отдельно стоит упомянуть Михаила Мудрика («Челси»), чья зарплата составляла около 6,2 млн евро в год. Однако из-за допинговой истории он в настоящее время отстранен от футбола, а детали его обновленного контракта остаются неизвестными.

Рейтинг самых высокооплачиваемых легионеров сборной Украины