  4. Назван футболист сборной Украины, который зарабатывает больше Забарного
Назван футболист сборной Украины, который зарабатывает больше Забарного

Рейтинг возглавляет Артем Довбик

27 апреля 2026, 03:32 |
127
0
Назван футболист сборной Украины, который зарабатывает больше Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Обнародован рейтинг футболистов сборной Украины, получающих самые высокие зарплаты в европейских клубах.

Возглавляет рейтинг нападающий «Ромы» Артем Довбик, который получает в столице Италии 5,56 млн евро. Второе место занимает Илья Забарный – 5,40 млн евро. В тройку также попал вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, которому «Бенфика» платит в год 3,85 млн евро.

В топ-5 также попали Виктор Цыганков (3,50 млн евро) и Виталий Миколенко (3,45 млн евро).

Отдельно стоит упомянуть Михаила Мудрика («Челси»), чья зарплата составляла около 6,2 млн евро в год. Однако из-за допинговой истории он в настоящее время отстранен от футбола, а детали его обновленного контракта остаются неизвестными.

Рейтинг самых высокооплачиваемых легионеров сборной Украины

  1. Артем Довбик – «Рома» – 5,56 млн евро
  2. Илья Забарный – «ПСЖ» – 5,40 млн евро
  3. Анатолий Трубин – «Бенфика» – 3,85 млн евро
  4. Виктор Цыганков – «Жирона» – 3,50 млн евро
  5. Виталий Миколенко – «Эвертон» – 3,45 млн евро
