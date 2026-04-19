Мудрик получает невероятную зарплату в Челси. Названы точные цифры
Футболист зарабатывает 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, который до сих пор отстранен от футбола, по-прежнему получает солидную зарплату в лондонском клубе.
По информации источника, украинец зарабатывает 100 тысяч фунтов в неделю – даже несмотря на то, что с 2024 года фактически не играет из-за допингового дела.
Самую большую зарплату в лондонском клубе получают Рис Джеймс, Мойсес Кайседо и Весли Фофана – каждый по 200 тысяч фунтов в неделю.
Ранее сообщалось, что украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик попал в очередную резонансную ситуацию во время отстранения от футбола из-за допингового скандала.
