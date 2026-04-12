Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очередной скандал? Против Мудрика подали неожиданный иск
Англия
12 апреля 2026, 20:42 |
79
0

Очередной скандал? Против Мудрика подали неожиданный иск

Против футболиста подали иск бывшие агенты

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик оказался в очередной резонансной ситуации во время отстранения от футбола из-за допингового скандала.

Как отметил журналист Игорь Цыганык, против Мудрика подали иск его бывшие агенты. Дело находится на рассмотрении в палате по разрешению споров УАФ. На данный момент причина иска бывших агентов футболиста не разглашается.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга — обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.

Михаил Мудрик Украинская ассоциация футбола Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем