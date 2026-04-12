Очередной скандал? Против Мудрика подали неожиданный иск

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик оказался в очередной резонансной ситуации во время отстранения от футбола из-за допингового скандала.

Как отметил журналист Игорь Цыганык, против Мудрика подали иск его бывшие агенты. Дело находится на рассмотрении в палате по разрешению споров УАФ. На данный момент причина иска бывших агентов футболиста не разглашается.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга — обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.