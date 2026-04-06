Топ-25. Мудрик стал главным трансферным провалом за всю историю АПЛ
Компанию Михаилу Мудрику составил Андрей Шевченко
Крупнейшая американская мультимедийная спортивная корпорация ESPN составила рейтинг 25 провальных трансферов за всю историю Премьер-лиги. К сожалению, в этом списке неудачников есть два украинца. Переход Андрея Шевченко из «Милана» в «Челси» – провал под номером 17, а лидером стал трансфер Михаила Мудрика из «Шахтера» в тот же лондонский клуб. К сожалению, вингер не смог себя проявить из-за допингового дела.
Худшие трансферы в истории Премьер-лиги по версии ESPN:
1. Михаил Мудрик – из «Шахтера» в «Челси»;
2. Антони – из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»;
3. Николя Пепе – из «Лилля» в «Арсенал»;
4. Али Диа – свободный агент в «Саутгемптон»;
5. Дэнни Дринкуотер – из «Лестера» в «Челси»;
6. Рикки Альварес – из «Интера» в «Сандерленд»;
7. Ромелу Лукаку – из «Интера» в «Челси»;
8. Джейдон Санчо – из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Юнайтед»;
9. Томас Бролин – из «Пармы» в «Лидс»;
10. Калвин Филлипс – из «Лидса» в «Манчестер Сити»;
11. Алексис Санчес – из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»;
12. Боско Балабан – из загребского «Динамо» в «Астон Виллу»;
13. Уэсли Фофана – из «Лестера» в «Челси»;
14. Стив Марлет – из «Лиона» в «Фулхэм»;
15. Дани Освальдо – из «Ромы» в «Саутгемптон»;
16. Уинстон Богард – из «Барселоны» в «Челси»;
17. Андрей Шевченко – из «Милана» в «Челси»;
18. Дэвид Бентли – из «Блэкберна» в «Тоттенхэм»;
19. Бебе – из «Витория Гимарайнш» в «Манчестер Юнайтед»;
20. Энди Кэрролл – из «Ньюкасла» в «Ливерпуль»;
21. Марио Балотелли – из «Милана» в «Ливерпуль»;
22. Расмус Хойлунд – из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед»;
23. Эльяким Мангала – из «Порту» в «Манчестер Сити»;
24. Танги Ндомбеле – из «Лиона» в «Тоттенхэм»;
25. Кепа Аррисабалага – из «Атлетика» в «Челси».
🚨 The worst transfers in Premier League history, according to ESPN.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 6, 2026
