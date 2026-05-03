  4. Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
03 мая 2026, 20:47
1953
Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо

Форвард киевского клуба остался недоволен работой судей на последних минутах матча

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко поделился впечатлениями после матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» уступило донецкому «Шахтеру» (1:2).

– Матвей, это было ваше первое взрослое дерби на таком уровне, еще и с забитым мячом. Какие первые впечатления после игры?

– Хорошие впечатления, потому что матчи между «Динамо» и «Шахтером» – это всегда положительные эмоции. Это праздник для всей Украины, болельщиков. Я получил много позитива, рад, что забил, но, к сожалению, мы проиграли.

Такое бывает – это футбол. Не останавливаемся, двигаемся дальше. Возможно, сегодня «Шахтер» был сильнее. Впереди еще много работы, в частности финал Кубка – будем готовиться и пытаться выиграть трофей.

– Расскажите о своем голе – удар почти из центра поля. Долго думали перед тем, как пробить?

– Нет, почти не думал. Такие решения приходят через секунду. Увидел, что вратарь далеко вышел и решил пробить. Получилось хорошо.

– «Динамо» хорошо выглядело в первом тайме, но после перерыва игра изменилась. Что произошло?

– Честно, трудно сказать. В первом тайме мы действовали отменно, создавали моменты. И во втором тоже были шансы, даже забили, но гол отменили. Возможно, мы слишком глубоко сели в оборону и отдали инициативу «Шахтеру».

Они хорошо контролируют мяч, и воспользовались этим. Будем разбирать ошибки после игры.

– На последних минутах был эпизод в штрафной соперника, когда вы упали. Был ли там фол?

– По-моему, это был чистый пенальти. Меня держали, я падаю – очень похожий момент на тот, за который «Шахтеру» ставили пенальти в другом матче, против «Зари». Арбитр даже не посмотрел. Что тут скажешь...

Василий Матвеевич, ну ты ж свой красивый мяч тоже забил с нарушением 
