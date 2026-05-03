В матче Динамо – Шахтер вспомнили о Ворскле: клуб в сложном положении
Болельщики поддержали полтавский клуб
Болельщики на «стадионе имени Валерия Лобановского» поддержали полтавскую «Ворсклу» во время принципиального матча 26-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».
В определенный момент матча фанаты скандировали кричалку в поддержку «Ворсклы», которая оказалась в сложном положении.
«Ворскла» должна жить», – было слышно в трансляции матча.
После упоминания полтавского клуба болельщики взорвались аплодисментами, стараясь зарядить фанатов «Ворсклы» позитивом.
Напомним, что «Ворскла» находится на грани исчезновения. Известный клуб доигрывает этот сезон в Первой лиге, а вот будущее оставляет множество вопросов.
Полтавчане испытывают финансовые проблемы, из-за чего клуб уже обращался к болельщикам за помощью. Более того, они даже выставили на продажу командный автобус.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне проиграли 1:2
Функционер хочет зрелищных боёв