В матче Динамо – Шахтер вспомнили о Ворскле: клуб в сложном положении

Болельщики на «стадионе имени Валерия Лобановского» поддержали полтавскую «Ворсклу» во время принципиального матча 26-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

В определенный момент матча фанаты скандировали кричалку в поддержку «Ворсклы», которая оказалась в сложном положении.

«Ворскла» должна жить», – было слышно в трансляции матча.

После упоминания полтавского клуба болельщики взорвались аплодисментами, стараясь зарядить фанатов «Ворсклы» позитивом.

Напомним, что «Ворскла» находится на грани исчезновения. Известный клуб доигрывает этот сезон в Первой лиге, а вот будущее оставляет множество вопросов.

Полтавчане испытывают финансовые проблемы, из-за чего клуб уже обращался к болельщикам за помощью. Более того, они даже выставили на продажу командный автобус.