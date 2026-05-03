ФОТО. Реакция тренеров Динамо на феерический гол Пономаренко с центра поля

Тренерский штаб киевского «Динамо» не сдержал эмоций радости после невероятного гола Матвея Пономаренко в ворота «Шахтера».

Молодой нападающий в начале матча 26-го тура УПЛ забил настоящий шедевр: форвард открыл счет ударом с центра поля.

Главный тренер Игорь Костюк и его помощники схватились за головы после «выстрела» Пономаренко.

Костюк даже рассмеялся от случившегося и перекинулся несколькими словами с помощником.

