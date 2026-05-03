ВИДЕО. Гол с центра поля! Пономаренко забил шикарный мяч в ворота Шахтера
Киевляне вышли вперед на 13-й минуте
В воскресенье, 3 мая, проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.
Матч проходит на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
На 13-й минуте фактически с центра поля удалось открыть счет в матче!
Для Матвея этот гол стал 12-м в текущем сезоне УПЛ – он возглавил гонку бомбардиров.
В турнирной таблице «горняки» лидируют, имея в активе 60 очков, тогда как киевляне с отставанием в 13 очков занимают четвертое место.
