Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Беспроигрышная серия Борнмута продолжается. Только у 7 команд была длиннее
Англия
03 мая 2026, 18:24 | Обновлено 03 мая 2026, 18:25
Беспроигрышная серия Борнмута продолжается. Только у 7 команд была длиннее

Вспомним самые длинные беспроигрышные серии каждой команды АПЛ текущего сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ достигла 15 матчей.

В этот раз «вишни» победили дома Кристал Пэлас со счетом 3:0.

Эта серия является рекордной в истории клуба в Премьер-лиге.

Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ (15)

  • Борнмут – Кристал Пелас – 3:0
  • Борнмут – Лидс Юнайтед – 2:2
  • Ньюкасл Юнайтед – Борнмут – 1:2
  • Арсенал – Борнмут – 1:2
  • Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2
  • Бернли – Борнмут – 0:0
  • Борнмут – Брентфорд – 0:0
  • Борнмут – Сандерленд – 1:1
  • Вест Хэм Юнайтед – Борнмут – 0:0
  • Эвертон – Борнмут – 1:2
  • Борнмут – Астон Вилла – 1:1
  • Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2
  • Борнмут – Ливерпуль – 3:2
  • Брайтон – Борнмут – 1:1
  • Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2

Среди всех команд АПЛ текущего сезона лишь 7 имели в своей истории более длинные беспроигрышные серии: Арсенал (49), Ливерпуль (44), Челси (40), Манчестер Сити (32), Манчестер Юнайтед (29), Ноттингем Форест (25) и Ньюкасл Юнайтед (17).

Самые длинные беспроигрышные серии в АПЛ каждой команды чемпионата сезона 2025/26

  • 49 – Арсенал
  • 44 – Ливерпуль
  • 40 – Челси
  • 32 – Манчестер Сити
  • 29 – Манчестер Юнайтед
  • 25 – Ноттингем Форест
  • 17 – Ньюкасл Юнайтед
  • 15 – Борнмут (2025/26)
  • 14 – Астон Вилла
  • 14 – Лидс Юнайтед
  • 14 – Тоттенхэм Хотспур
  • 12 – Брентфорд
  • 12 – Кристал Пэлас
  • 11 – Эвертон
  • 11 – Вулверхэмптон
  • 10 – Сандерленд
  • 10 – Вест Хэм Юнайтед
  • 9 – Брайтон
  • 9 – Фулхэм
  • 8 – Бернли
Сергей Турчак
