Беспроигрышная серия Борнмута продолжается. Только у 7 команд была длиннее

Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ достигла 15 матчей.

В этот раз «вишни» победили дома Кристал Пэлас со счетом 3:0.

Эта серия является рекордной в истории клуба в Премьер-лиге.

Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ (15)

Борнмут – Кристал Пелас – 3:0

Борнмут – Лидс Юнайтед – 2:2

Ньюкасл Юнайтед – Борнмут – 1:2

Арсенал – Борнмут – 1:2

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2

Бернли – Борнмут – 0:0

Борнмут – Брентфорд – 0:0

Борнмут – Сандерленд – 1:1

Вест Хэм Юнайтед – Борнмут – 0:0

Эвертон – Борнмут – 1:2

Борнмут – Астон Вилла – 1:1

Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2

Борнмут – Ливерпуль – 3:2

Брайтон – Борнмут – 1:1

Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2

Среди всех команд АПЛ текущего сезона лишь 7 имели в своей истории более длинные беспроигрышные серии: Арсенал (49), Ливерпуль (44), Челси (40), Манчестер Сити (32), Манчестер Юнайтед (29), Ноттингем Форест (25) и Ньюкасл Юнайтед (17).

Самые длинные беспроигрышные серии в АПЛ каждой команды чемпионата сезона 2025/26