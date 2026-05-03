Шахтер, учись. Кристал Пэлас разгромлен в АПЛ перед матчем ЛК

3 мая «Кристал Пэлас» провёл матч 35-го тура Английской Премьер-лиги против «Борнмута».

Поединок прошел на арене «Vitality Stadium» в городе Борнмут.

«Орлы» уже в начале встречи ошиблись, отправив мяч в собственные ворота.

Второй гол «Борнмута» не заставил себя ждать – хозяева забили уже через 22 минуты.

«Кристал Пэлас» создавал моменты, но при этом пропустил третий гол. В концовке матча хозяева довели счет до разгромного – 3:0.

Далее «орлов» будет ждать второй матч против «Шахтера» в 1/2 финала Лиги конференций (7 мая). Первая встреча завершилась в пользу лондонцев – 3:1.

Английская Премьер-лига. 35-й тур, 3 мая

«Борнмут» – «Кристал Пэлас» – 3:0

Голы: Лерма, 10 (автогол), Крупи, 32 (пен.), Райан, 77

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine