Шахтер, учись. Кристал Пэлас разгромлен в АПЛ перед матчем ЛК
«Орлы» получили пинков от «Борнмута»
3 мая «Кристал Пэлас» провёл матч 35-го тура Английской Премьер-лиги против «Борнмута».
Поединок прошел на арене «Vitality Stadium» в городе Борнмут.
«Орлы» уже в начале встречи ошиблись, отправив мяч в собственные ворота.
Второй гол «Борнмута» не заставил себя ждать – хозяева забили уже через 22 минуты.
«Кристал Пэлас» создавал моменты, но при этом пропустил третий гол. В концовке матча хозяева довели счет до разгромного – 3:0.
Далее «орлов» будет ждать второй матч против «Шахтера» в 1/2 финала Лиги конференций (7 мая). Первая встреча завершилась в пользу лондонцев – 3:1.
Английская Премьер-лига. 35-й тур, 3 мая
«Борнмут» – «Кристал Пэлас» – 3:0
Голы: Лерма, 10 (автогол), Крупи, 32 (пен.), Райан, 77
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Японский «Монстр» одолел своего соотечественника единогласным решением судей
Эксперты дали прогнозы на лобовой поединок грандов отечественного футбола