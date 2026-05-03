3 мая «Кристал Пэлас» был разгромлен в 35-м туре Английской Премьер-лиги.

«Орлы» потерпели сокрушительное поражение на арене «Vitality Stadium» от «Борнмута» со счетом 0:3.

После этой неудачи «Кристал Пэлас» будет ждать ответный матч против «Шахтера» в 1/2 финала Лиги конференций. Первую встречу «орлы» выиграли (3:1).

Английская Премьер-лига. 35-й тур, 3 мая

«Борнмут» – «Кристал Пэлас» – 3:0

Голы: Лерма, 10 (автогол), Крупи, 32 (пен.), Райан, 77

