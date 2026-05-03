03.05.2026 16:00 – FT 3 : 0
Англия03 мая 2026, 22:08 |
51
0
Борнмут – Кристал Пэлас – 3:0. Провал соперника Шахтера. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 35-го тура Английской Премьер-лиги
3 мая «Кристал Пэлас» был разгромлен в 35-м туре Английской Премьер-лиги.
«Орлы» потерпели сокрушительное поражение на арене «Vitality Stadium» от «Борнмута» со счетом 0:3.
После этой неудачи «Кристал Пэлас» будет ждать ответный матч против «Шахтера» в 1/2 финала Лиги конференций. Первую встречу «орлы» выиграли (3:1).
Английская Премьер-лига. 35-й тур, 3 мая
«Борнмут» – «Кристал Пэлас» – 3:0
Голы: Лерма, 10 (автогол), Крупи, 32 (пен.), Райан, 77
Видео голов и обзор матча:
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Райан (Борнмут), асcист Дэвид Брукс.
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Эли Крупи (Борнмут).
10’
ГОЛ ! Автогол забил Джефферсон Лерма (Кристал Пэлас), асcист Алекс Скотт.
