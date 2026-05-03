  4. Борнмут – Кристал Пэлас – 3:0. Провал соперника Шахтера. Видео голов
03.05.2026 16:00 – FT 3 : 0
03 мая 2026, 22:08 |
Борнмут – Кристал Пэлас – 3:0. Провал соперника Шахтера. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Английской Премьер-лиги

3 мая «Кристал Пэлас» был разгромлен в 35-м туре Английской Премьер-лиги.

«Орлы» потерпели сокрушительное поражение на арене «Vitality Stadium» от «Борнмута» со счетом 0:3.

После этой неудачи «Кристал Пэлас» будет ждать ответный матч против «Шахтера» в 1/2 финала Лиги конференций. Первую встречу «орлы» выиграли (3:1).

Английская Премьер-лига. 35-й тур, 3 мая

«Борнмут» – «Кристал Пэлас» – 3:0

Голы: Лерма, 10 (автогол), Крупи, 32 (пен.), Райан, 77

Видео голов и обзор матча:

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Райан (Борнмут), асcист Дэвид Брукс.
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Эли Крупи (Борнмут).
10’
ГОЛ ! Автогол забил Джефферсон Лерма (Кристал Пэлас), асcист Алекс Скотт.
