Борнмут
03.05.2026 16:00
Кристал Пэлас
02 мая 2026, 23:52 | Обновлено 02 мая 2026, 23:59
Борнмут – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 3 мая в 16:00 по Киеву

В воскресенье, 3 мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Для «вишен» текущий сезон проходит довольно неплохо, даже учитывая неудачный отрезок с ноября по январь. В общей сложности, за 34 тура Премьер-лиги коллективу удалось набрать 49 очков, которые пока позволяют ему находиться на 7-й строчке общего зачета. Расстояние от топ-6 составляет всего 1 балл, а вот от 12-й позиции «Борнмут» оторвался всего на 3 зачетных пункта.

В Кубке Англии коллектив завершил выступления еще на стадии 1/32 финала – там «Борнмут» уступил «Ньюкаслу» в серии пенальти после ничьей 3:3 по итогам 120-минутки.

Для «орлов» текущий сезон также проходит достаточно контрастно. После 34 матчей чемпионата Англии коллективу удалось завоевать 43 балла, благодаря которым он сейчас находится на 13-й позиции общего зачета. И от 18-го, и от 6-го места лондонцев отделяет 9 баллов за 4 тура до завершения турнира. Кубок Англии действующий обладатель трофея также покинул еще на стадии 1/32 финала, проиграв полупрофессиональному «Максфилду» со счетом 1:2.

В Лиге конференций англичанам уже удалось квалифицироваться в полуфинал – там, в первом поединке, Кристал Пэлас переиграл донецкий «Шахтер» со счетом 1:3.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Борнмут». За этот отрезок «вишням» удалось одержать 2 победы, а еще 3 поединка завершились вничью.

Интересные факты

  • Каждый из 5 предыдущих домашних поединков «Борнмута» завершался вничью.
  • Беспроигрышная серия «Борнмута» продолжается уже 15 поединков подряд.
  • В 6/7 последних играх «Кристалл Пэлас» было забито более 2.5 гола.
  • В каждом из 4 предыдущих матчей «Борнмута» забивали обе команды.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.72 по линии БК betking.

