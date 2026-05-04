«Самый важный матч». Тренер Кристал Пэлас – об ответной игре с Шахтером

Тренер лондонского клуба «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер объяснил причины неудачи в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги против «Борнмута» (0:3). Наставник отметил, что первый матч с «Шахтером» в полуфинале Лиги конференций серьезно повлиял на состояние игроков.

«Игроки старались, но я это видел и при стандартных положениях, и в тех простых ошибках, которые мы допускали. Речь не о том, чтобы кого-то обвинять. Просто для нас этот матч и победа над «Шахтером» были действительно изнурительными. В целом «Борнмут» был значительно лучше.

Три замены в перерыве были запланированы заранее. Мы хотели, чтобы атакующие игроки, которые играли в четверг, не проводили больше 45 минут. Обычно Вилл Хьюз должен был выйти в старте, но он был болен.

Послание в перерыве было таким: первый тайм – это были не мы, и пора показать во втором тайме, что мы можем играть лучше и больше действовать впереди. В первом тайме у нас было 50% владения мячом, но ни одного удара. Против команды, которая прессингует, как «Борнмут», играть поперечными передачами возле их штрафной не имеет смысла – но именно это мы и делали.

Мы допустили слишком много ошибок. Это не значит, что мы этого хотели, но мы должны это принять. Теперь мы восстановимся и будем готовиться к четвергу. Возможно, это самый важный матч в истории клуба.

Я полностью доверяю этим игрокам. Они показали, что могут играть лучше, и я знаю, что они найдут концентрацию.

Это не оправдание, но мы вернулись в Лондон в пятницу, а затем в субботу снова отправились в Борнмут. В конце длинного сезона это большая нагрузка. Никто из наших игроков никогда не сталкивался с чем-то подобным», – сказал Гласнер.

Следующий матч «Кристалл Пелас» проведет дома против «Шахтера» (7 мая). Поединок в Лондоне определит будущего финалиста Лиги конференций. Первая встреча завершилась неудачей «горняков» (1:3).