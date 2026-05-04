Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Самый важный матч». Тренер Кристал Пэлас – об ответной игре с Шахтером
Чемпионат Англии
Борнмут
03.05.2026 16:00 – FT 3 : 0
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 мая 2026, 11:51 | Обновлено 04 мая 2026, 12:08
257
0

«Самый важный матч». Тренер Кристал Пэлас – об ответной игре с Шахтером

Оливер Гласнер нашел причины провала против «Борнмута»

04 мая 2026, 11:51 | Обновлено 04 мая 2026, 12:08
257
0
«Самый важный матч». Тренер Кристал Пэлас – об ответной игре с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Тренер лондонского клуба «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер объяснил причины неудачи в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги против «Борнмута» (0:3). Наставник отметил, что первый матч с «Шахтером» в полуфинале Лиги конференций серьезно повлиял на состояние игроков.

«Игроки старались, но я это видел и при стандартных положениях, и в тех простых ошибках, которые мы допускали. Речь не о том, чтобы кого-то обвинять. Просто для нас этот матч и победа над «Шахтером» были действительно изнурительными. В целом «Борнмут» был значительно лучше.

Три замены в перерыве были запланированы заранее. Мы хотели, чтобы атакующие игроки, которые играли в четверг, не проводили больше 45 минут. Обычно Вилл Хьюз должен был выйти в старте, но он был болен.

Послание в перерыве было таким: первый тайм – это были не мы, и пора показать во втором тайме, что мы можем играть лучше и больше действовать впереди. В первом тайме у нас было 50% владения мячом, но ни одного удара. Против команды, которая прессингует, как «Борнмут», играть поперечными передачами возле их штрафной не имеет смысла – но именно это мы и делали.

Мы допустили слишком много ошибок. Это не значит, что мы этого хотели, но мы должны это принять. Теперь мы восстановимся и будем готовиться к четвергу. Возможно, это самый важный матч в истории клуба.

Я полностью доверяю этим игрокам. Они показали, что могут играть лучше, и я знаю, что они найдут концентрацию.

Это не оправдание, но мы вернулись в Лондон в пятницу, а затем в субботу снова отправились в Борнмут. В конце длинного сезона это большая нагрузка. Никто из наших игроков никогда не сталкивался с чем-то подобным», – сказал Гласнер.

Следующий матч «Кристалл Пелас» проведет дома против «Шахтера» (7 мая). Поединок в Лондоне определит будущего финалиста Лиги конференций. Первая встреча завершилась неудачей «горняков» (1:3).

По теме:
Эксперт назвал роковую ошибку, которую совершило Динамо против Шахтера
ДЕ ДЗЕРБИ: «Уровень Тоттенхэма – не борьба за выживание»
30 побед Шахтера над Динамо в УПЛ. На каких стадионах выигрывал?
Кристал Пэлас Шахтер Донецк чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Оливер Гласнер Лига конференций пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: BBC
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Футбол | 03 мая 2026, 21:20 2
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча чемпионата Украины

Голеадор Яремчук. Названа оценка Романа за победный матч Лиона
Футбол | 04 мая 2026, 10:43 1
Голеадор Яремчук. Названа оценка Романа за победный матч Лиона
Голеадор Яремчук. Названа оценка Романа за победный матч Лиона

Украинец помог «ткачам» обыграть «Ренн»

Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Футбол | 04.05.2026, 08:47
Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Футбол | 03.05.2026, 21:20
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Футбол | 03.05.2026, 19:58
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
02.05.2026, 16:57 1
Бокс
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
02.05.2026, 20:11 2
Теннис
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
03.05.2026, 06:32 1
Футбол
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
02.05.2026, 23:16 24
Хоккей
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 67
Футбол
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
02.05.2026, 09:28 17
Футбол
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем