  4. Сработал джокер. Левый Берег в Киеве обыграл Ворсклу
03.05.2026 13:00 – FT 0 : 1
Левый Берег
Украина. Первая лига
03 мая 2026, 15:02 | Обновлено 03 мая 2026, 16:20
Сработал джокер. Левый Берег в Киеве обыграл Ворсклу

Победу «Левому Берегу» принес гол Назара Волошина, который вышел на замену

В воскресенье, 3 мая, состоялся матч 26-го тура Первой лиги «Ворскла» – «Левый Берег». Поединок проходил на стадионе «Левого Берега», но номинальным хозяином был полтавский клуб.

Поединок должен был пройти 2 мая. Но из-за продолжительной воздушной тревоги команды так и не смогли сыграть. Игру перенесли на 3 мая.

Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва «Левый Берег» активизировался. На 48-й минуте в одной атаке киевлян защитник «Ворсклы» дважды пришел на помощь голкиперу и встал на пути мяча, летящего в ворота.

Но на 62-й минуте «Ворскла» все же пропустила. После удара со штрафного и сейва голкипера Назар Волошин, который перед этим вышел на замену, добил мяч в сетку.

Первая лига. 26-й тур. Киев, «Арена Левый Берег». 3 мая

«Ворскла» (Полтава) – «Левый Берег» (Киев) – 0:1

Гол: Н. Волошин, 62

Сергей Турчак
