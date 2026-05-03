Сработал джокер. Левый Берег в Киеве обыграл Ворсклу

В воскресенье, 3 мая, состоялся матч 26-го тура Первой лиги «Ворскла» – «Левый Берег». Поединок проходил на стадионе «Левого Берега», но номинальным хозяином был полтавский клуб.

Поединок должен был пройти 2 мая. Но из-за продолжительной воздушной тревоги команды так и не смогли сыграть. Игру перенесли на 3 мая.

Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва «Левый Берег» активизировался. На 48-й минуте в одной атаке киевлян защитник «Ворсклы» дважды пришел на помощь голкиперу и встал на пути мяча, летящего в ворота.

Но на 62-й минуте «Ворскла» все же пропустила. После удара со штрафного и сейва голкипера Назар Волошин, который перед этим вышел на замену, добил мяч в сетку.

Первая лига. 26-й тур. Киев, «Арена Левый Берег». 3 мая

«Ворскла» (Полтава) – «Левый Берег» (Киев) – 0:1

Гол: Н. Волошин, 62

