Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Ворскла – Левый Берег. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Ворскла
02.05.2026 15:45 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
01 мая 2026, 21:12 | Обновлено 01 мая 2026, 21:19
13
0

Ворскла – Левый Берег. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 2 мая в 15:45 по Киеву

ФК Ворскла

В субботу, 2 мая, состоится поединок 26-го тура Первой лиги Украины между «Воркслой» и «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 15.45.

Ворскла

Далеко не самые лучшие времена переживает полтавский клуб после вылета из Премьер-лиги. Кроме финансовых проблем «Ворскла» испытывает серьезные проблемы и на футбольном поле – после 25 туров Первой лиги Украины на балансе коллектива есть всего 27 очков, благодаря которым она и находится на 11-й строчке общего зачета. Однако от зоны переходных игр на вылет команду отделяет только разница забитых/пропущенных голов.

Кубок Украины полтавчане покинули еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Виктории Сумы» со счетом 1:0.

Левый Берег

А вот киевляне, которые в прошлом также выступали в Премьер-лиге, сейчас нацелены на возвращение в элиту. После 25 матчей Первой лиги Украины на балансе «Левого Берега» есть 50 очков, позволяющих ему занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. И от 2-го, и от 4-го места коллектив отделяет 4 очка за 5 матчей до завершения сезона.

В Кубке Украины «Левый Берег» обыграл «Кудровку», однако на стадии 1/16 финала уступил ту же «Викторию Сумы» с минимальным счетом.

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только трижды. За это время преимущество имеет «Левый Берег» – на его счету 2 победы, а еще 1 игра завершилась победой «Ворсклы».

Интересные факты

  • «Ворскла» проиграла 4/5 предыдущих матчей в Первой лиге Украины.
  • «Левый Берег» пропустил всего 19 голов в текущем сезоне Первой лиги Украины – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • За 7 матчей весенней части Первой лиги Украины «Ворскла» забила всего 4 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.67 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
2 мая 2026 -
15:45
Левый Берег
Тотал менее 2.5 1.67 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Карпаты – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Нива Тернополь – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ЮКСА – Чернигов. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Ворскла Полтава Левый Берег Киев Левый Берег - Ворскла прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Триллер в финале. Определен победитель первого Кубка Европы по футболу
Футбол | 01 мая 2026, 20:19 0
Триллер в финале. Определен победитель первого Кубка Европы по футболу
Триллер в финале. Определен победитель первого Кубка Европы по футболу

Во втором женском еврокубке шведский Хеккен дважды выиграл дерби у Хаммарбю

Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Бокс | 01 мая 2026, 04:02 0
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе

На ринге могут встретиться Иноуэ и Родригес

Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Футбол | 01.05.2026, 07:55
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Футбол | 01.05.2026, 09:03
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Шесть голов и драматическая развязка. Полтава сыграла вничью с Кривбассом
Футбол | 01.05.2026, 19:06
Шесть голов и драматическая развязка. Полтава сыграла вничью с Кривбассом
Шесть голов и драматическая развязка. Полтава сыграла вничью с Кривбассом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 108
Футбол
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем