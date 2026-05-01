В субботу, 2 мая, состоится поединок 26-го тура Первой лиги Украины между «Воркслой» и «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 15.45.

Ворскла

Далеко не самые лучшие времена переживает полтавский клуб после вылета из Премьер-лиги. Кроме финансовых проблем «Ворскла» испытывает серьезные проблемы и на футбольном поле – после 25 туров Первой лиги Украины на балансе коллектива есть всего 27 очков, благодаря которым она и находится на 11-й строчке общего зачета. Однако от зоны переходных игр на вылет команду отделяет только разница забитых/пропущенных голов.

Кубок Украины полтавчане покинули еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Виктории Сумы» со счетом 1:0.

Левый Берег

А вот киевляне, которые в прошлом также выступали в Премьер-лиге, сейчас нацелены на возвращение в элиту. После 25 матчей Первой лиги Украины на балансе «Левого Берега» есть 50 очков, позволяющих ему занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. И от 2-го, и от 4-го места коллектив отделяет 4 очка за 5 матчей до завершения сезона.

В Кубке Украины «Левый Берег» обыграл «Кудровку», однако на стадии 1/16 финала уступил ту же «Викторию Сумы» с минимальным счетом.

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только трижды. За это время преимущество имеет «Левый Берег» – на его счету 2 победы, а еще 1 игра завершилась победой «Ворсклы».

Интересные факты

«Ворскла» проиграла 4/5 предыдущих матчей в Первой лиге Украины.

«Левый Берег» пропустил всего 19 голов в текущем сезоне Первой лиги Украины – 3-й лучший результат среди всех команд.

За 7 матчей весенней части Первой лиги Украины «Ворскла» забила всего 4 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.67 по линии БК betking.