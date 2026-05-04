Александр РЯБОКОНЬ: «К счастью, все же смогли вырвать победу»

В матче 26-го тура Первой лиги «Левый Берег» со счетом 1:0 обыграл «Ворсклу». Результат поединка прокомментировал главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь.

«В первой половине встречи соперник грамотно оборонялся и не давал нам свободных зон. После перерыва получили больше свободного места, но просто нам точно не было. Во втором тайме создавали больше моментов и, к счастью, смогли все же вырвать победу. В перерыве сказал ребятам о том, что необходимо методично давить и пытаться играть в свой футбол. Если с игры не выходит, нужно качественно сыграть во время стандартов. Доволен, что с самого начала второго тайма начали играть активнее и считаю, что заслуженно победили. Нам сейчас необходимо двигаться от матча к матчу и не забегать вперед», – сказал Александр Рябоконь.