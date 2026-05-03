Сергей Нагорняк: «Слушайте, что это значит? У вас какие-то вопросы..."

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк поделился эмоциями после безумного матча своей команды против Вереса (3:3) в 26 туре УПЛ.

– Сергей Николаевич, повторился сценарий матча с «Александрией». Очень грустный сценарий, когда так же ваша команда пропустила в конце и даже была близка к тому, чтобы пропустить еще один. Вот сегодня где-то так же. И самое главное, что это снова стандарты. Вот как это объяснить? И неужели команда, игроки напрямую не сделали определенные выводы?

– Это, я думаю, это стечение обстоятельств, так что получилось. Работали над стандартами. Ну, случилось так. Ребята молодцы. Игра такая, качели были, да. В первом тайме полностью контролировали. Я предупреждал футболистов.

Ошибки не нужны привели к тому. Ну так случилось 3:3. Я думаю, болельщикам понравилось, а нам. Любой балл нам в зачет идет. Мы могли уже давно закрыть этот вопрос выживания. Ничего, мы двигаемся дальше, будем сильнее и будем делать выводы, особенно относительно стандартных положений.

- Фантастический старт матча, ведь достаточно два близких два быстрых забитых мяча. Вот как вам вообще этот старт поединка и могли ли вы тогда подумать, что вот так перевернется?

– Слушайте, ну что значит могли вы подумать? Я живу, знаете ли, в настоящее время. 2:0 и мы двигаемся дальше. Что значит, я мог бы, я мог подумать 5:0 будет. Понимаете? Ну у вас какие-то вопросы, извините. Ну, как я мог, ну игра пошла. Молодец команда «Верес». Еще раз говорю, первый тайм мы полностью контролировали, полностью под контролем не было.

Мы знали, как они будут играть и ничего нового они не продемонстрировали. У них все эти просто, я же говорю, первые два гола – это чисто наши индивидуальные две ошибки. И мы потом уже нервная игра, где парни занервничали, но молодцы, забили третий, еще раз говорю. Матч предусмотреть невозможно.

– Немного удивили вы нас решением по Сифуэнтесу. Он сегодня остался второй раз в сезоне на скамейке запасных. Лучкевич играл на его позиции. Расскажите как вам действия Лучкевича?

– Лучкевич Валера неплохо сыграл, я считаю. Хорошие предпосылки были, эолы мы мячи забивали и Сифуэнтес вышел хорошо на замену. Нормально. Слушайте, у нас ротация. У нас не 11 футболистов играют, у нас 28 человек команда, еще раз повторяю, и у каждого есть шанс. Вот сегодня Валера Лучкевич получил, там Сифуэнтес немного поднаелся, может, вышел на замену. Это мое решение. Я не собираюсь их комментировать. Что там как там.

– Рохас снова демонстрирует отличную игру. Сегодня игроки соперника четыре желтых карточки на нем заработали. Как вам игра?

– Хорошо играет, молодец. Хорошо показывает себя Рохасом. Действительно, [на нем] фолили. Команда соперник не знала, что с ним делать. Чуть больше мне хотелось в завершающей стадии, но вообще молодец, – сказал Нагорняк.