В субботу, 2 мая, состоится матч 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и каменец-подольский «Эпицентр». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало матча — в 15:30.

Вересс

«Верес» является классическим середняком нашего чемпионата. На еврокубки претендовать пока класса не хватает, но и вылетать команда не собирается, потому что есть много клубов, значительно нестабильнее в игровом плане. Поэтому ровенская команда комфортно располагается внутри таблицы и играет в свое удовольствие.

Отсидел дисквалификацию основной опорник Игорь Харатин, пропускавший игру предыдущего тура против «Зари». В той игре подопечные Шандрука уступили 0:2, сперва пропустив после удара через себя Слесаря, а затем – после дальнего выстрела Вантуха и ошибки вратаря.

До этого же результаты были стабильными – сильнейшим проигрывали, слабих побеждали. Из этого ряда только неожиданная ничья с «Полесьям» (1:1) выпадает.

Эпицентр

В этом сезоне у УПЛ есть два явных аутсайдера – «Полтава» и «Александрия», которые, скорее всего, и вылетят напрямую, и четыре команды, которые определяют, кто из них останется в УПЛ, а кто будет играть переходные матчи. Из этих четырех клубов на самом высоком месте находится «Эпицентр», на несколько очков опережая «Кудровку», «Оболонь» и «Рухе». И есть ощущение, что каменец-подольской команде удастся остаться в элите без лишних для нее матчей на вылет.

Да и вообще, есть вероятность, что вылетящие, как минимум, в переходных матчах, не факт, что вылетят, ведь ходят нехорошие слухи о расформировании «Рухая», да и не только его.

По окончании сезона «Эпицентр» не собирается продолжать сотрудничество с арендованным у «Динамо» Владиславом Супрягой, который в первых матчах за клуб выглядел очень неплохо, но потом, как и на протяжении своей карьеры, снизил уровень.

Статистика встреч

Четыре матча провели между собой команды (играли и в Кубке Украины, и в УПЛ, и в плей-офф за право играть в УПЛ), в которых «Верес» однажды сыграл вничью и трижды победил. Разница мячей – 10:5. Игра первого круга закончилась со счетом 3:2.

Ориентировочные составы

«Верес»: Горох – Стамулис, Вовченко, Чечер, Ципот – Харатин, Бойко – Фабрисиу, Гонсалвеш, Шарай – Ндукве

«Эпицентр»: Билык – Лучкевич, Кош, Григоращук, Климец – Миронюк, Себерио – Рохас, Ковалец, Сифуэнтес – Сидун

Прогноз на противостояние

На фоне нестабильных выступлений обеих команд «Верес» выглядит фаворитом, однако определить победителя матча будет трудно и просто ограничимся прогнозом, что оба коллектива сумеют отличиться голом.

На фоне нестабильных выступлений обеих команд «Верес» выглядит фаворитом, однако определить победителя матча будет трудно и просто ограничимся прогнозом, что оба коллектива сумеют отличиться голом.