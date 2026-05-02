  4. Беспроигрышная серия Арсенала против Фулхэма в АПЛ достигла 33 матчей
02 мая 2026, 23:49 | Обновлено 02 мая 2026, 23:50
Беспроигрышная серия Арсенала против Фулхэма в АПЛ достигла 33 матчей

Вспомним все матчи этой серии на поле «канониров»

Лондонский Арсенал продолжил свою уникальную беспроигрышную домашнюю серию против Фулхэма в матчах лиги до 33 матчей.

В этот раз «канониры» победили «коттеджеров» со счетом 3:0 в матче 35-го тура АПЛ.

Фулхэм еще ни разу не выиграл Арсенал на выезде!

В истории Английской футбольной лиги эта серия является самой длинной схожей. Ни у одного другого клуба не было столько домашних матчей без поражений над одной командой.

В этих 33 матчах Арсенал победил 26 раз и 7 раз сыграл вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 76-29 в пользу «канониров».

Беспроигрышная домашняя серия Арсенала против Фулхэма в матчах лиги (33)

  • 2025/26 – 3:0
  • 2024/25 – 2:1
  • 2023/24 – 2:2
  • 2022/23 – 2:1
  • 2020/21 – 1:1
  • 2018/19 – 4:1
  • 2013/14 – 2:0
  • 2012/13 – 3:3
  • 2011/12 – 1:1
  • 2010/11 – 2:1
  • 2009/10 – 4:0
  • 2008/09 – 0:0
  • 2007/08 – 2:1
  • 2006/07 – 3:1
  • 2005/06 – 4:1
  • 2004/05 – 2:0
  • 2003/04 – 0:0
  • 2002/03 – 2:1
  • 2001/02 – 4:1
  • 1967/68 – 5:3
  • 1966/67 – 1:0
  • 1965/66 – 2:1
  • 1964/65 – 2:0
  • 1963/64 – 2:2
  • 1962/63 – 3:0
  • 1961/62 – 1:0
  • 1960/61 – 4:2
  • 1959/60 – 2:0
  • 1951/52 – 4:3
  • 1950/51 – 5:1
  • 1949/50 – 2:1
  • 1914/15 – 3:0
  • 1913/14 – 2:0
