Беспроигрышная серия Арсенала против Фулхэма в АПЛ достигла 33 матчей

Лондонский Арсенал продолжил свою уникальную беспроигрышную домашнюю серию против Фулхэма в матчах лиги до 33 матчей.

В этот раз «канониры» победили «коттеджеров» со счетом 3:0 в матче 35-го тура АПЛ.

Фулхэм еще ни разу не выиграл Арсенал на выезде!

В истории Английской футбольной лиги эта серия является самой длинной схожей. Ни у одного другого клуба не было столько домашних матчей без поражений над одной командой.

В этих 33 матчах Арсенал победил 26 раз и 7 раз сыграл вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 76-29 в пользу «канониров».

