Беспроигрышная серия Арсенала против Фулхэма в АПЛ достигла 33 матчей
Вспомним все матчи этой серии на поле «канониров»
Лондонский Арсенал продолжил свою уникальную беспроигрышную домашнюю серию против Фулхэма в матчах лиги до 33 матчей.
В этот раз «канониры» победили «коттеджеров» со счетом 3:0 в матче 35-го тура АПЛ.
Фулхэм еще ни разу не выиграл Арсенал на выезде!
В истории Английской футбольной лиги эта серия является самой длинной схожей. Ни у одного другого клуба не было столько домашних матчей без поражений над одной командой.
В этих 33 матчах Арсенал победил 26 раз и 7 раз сыграл вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 76-29 в пользу «канониров».
Беспроигрышная домашняя серия Арсенала против Фулхэма в матчах лиги (33)
- 2025/26 – 3:0
- 2024/25 – 2:1
- 2023/24 – 2:2
- 2022/23 – 2:1
- 2020/21 – 1:1
- 2018/19 – 4:1
- 2013/14 – 2:0
- 2012/13 – 3:3
- 2011/12 – 1:1
- 2010/11 – 2:1
- 2009/10 – 4:0
- 2008/09 – 0:0
- 2007/08 – 2:1
- 2006/07 – 3:1
- 2005/06 – 4:1
- 2004/05 – 2:0
- 2003/04 – 0:0
- 2002/03 – 2:1
- 2001/02 – 4:1
- 1967/68 – 5:3
- 1966/67 – 1:0
- 1965/66 – 2:1
- 1964/65 – 2:0
- 1963/64 – 2:2
- 1962/63 – 3:0
- 1961/62 – 1:0
- 1960/61 – 4:2
- 1959/60 – 2:0
- 1951/52 – 4:3
- 1950/51 – 5:1
- 1949/50 – 2:1
- 1914/15 – 3:0
- 1913/14 – 2:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
