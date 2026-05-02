Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Вест Хэм – 3:0. Разгром в дерби. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Брентфорд
02.05.2026 17:00 – FT 3 : 0
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 мая 2026, 23:36 | Обновлено 02 мая 2026, 23:45
31
0

Брентфорд – Вест Хэм – 3:0. Разгром в дерби. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

02 мая 2026, 23:36 | Обновлено 02 мая 2026, 23:45
31
0
Брентфорд – Вест Хэм – 3:0. Разгром в дерби. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

2 мая в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимал «Вест Хэм».

Игра прошла на «Коммьюнити Стэдиум» в Лондоне и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк провел весь матч на поле в составе «Брентфорда».

Английская Премьер-лига. 35-й тур, 2 мая
Брентфорд – Вест Хэм – 3:0
Голы: Мавропанос, 15 (автогол), Тиаго, 52 (пен.), Дамсгор, 82

Видеообзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 35 23 7 5 67 - 26 10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон 76
2 Манчестер Сити 33 21 7 5 66 - 29 04.05.26 22:00 Эвертон - Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест 70
3 Манчестер Юнайтед 34 17 10 7 60 - 46 03.05.26 17:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла 61
4 Ливерпуль 34 17 7 10 57 - 44 03.05.26 17:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм 58
5 Астон Вилла 34 17 7 10 47 - 42 03.05.26 21:00 Астон Вилла - Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла 58
6 Брентфорд 35 14 9 12 52 - 46 09.05.26 19:30 Манчестер Сити - Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд 51
7 Брайтон 35 13 11 11 49 - 42 09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль 50
8 Борнмут 34 11 16 7 52 - 52 03.05.26 16:00 Борнмут - Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут 49
9 Челси 34 13 9 12 53 - 45 04.05.26 17:00 Челси - Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл 48
10 Фулхэм 35 14 6 15 44 - 49 09.05.26 17:00 Фулхэм - Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли 48
11 Эвертон 34 13 8 13 41 - 41 04.05.26 22:00 Эвертон - Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон 47
12 Сандерленд 35 12 11 12 37 - 46 09.05.26 17:00 Сандерленд - Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд 47
13 Ньюкасл 35 13 6 16 49 - 51 10.05.26 16:00 Ноттингем Форест - Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд 45
14 Кристал Пэлас 33 11 10 12 36 - 39 03.05.26 16:00 Борнмут - Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас 43
15 Лидс 35 10 13 12 47 - 52 11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд 43
16 Ноттингем Форест 34 10 9 15 41 - 45 04.05.26 17:00 Челси - Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм 39
17 Вест Хэм 35 9 9 17 42 - 61 10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм 36
18 Тоттенхэм 34 8 10 16 43 - 53 03.05.26 21:00 Астон Вилла - Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм 34
19 Бёрнли 35 4 8 23 35 - 71 10.05.26 16:00 Бёрнли - Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли 20
20 Вулверхэмптон 35 3 9 23 25 - 63 09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон 18
Полная таблица

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Брентфорд), асcист Кин Луис-Поттер.
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Игор Тиаго (Брентфорд).
15’
ГОЛ ! Автогол забил Константинос Мавропанос (Вест Хэм).
По теме:
ФОТО. Футболист-мем зарабатывает миллионы на своем имени
ФОТО. «Хороших новостей нет»: экс-капитан Ман Сити рассказал о болезни
Порту минимально обыграл Алверку и выиграл чемпионат Португалии
пенальти чемпионат Англии по футболу Брентфорд автогол Английская Премьер-лига Вест Хэм Константинос Мавропанос Егор Ярмолюк Миккель Дамсгор Игор Тиаго видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Футбол | 02 мая 2026, 06:10 16
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»

Известный тренер – о Чернате

Героизм вратаря помешал. Карпаты удержали ничью против ЛНЗ
Футбол | 02 мая 2026, 20:04 21
Героизм вратаря помешал. Карпаты удержали ничью против ЛНЗ
Героизм вратаря помешал. Карпаты удержали ничью против ЛНЗ

Команда Пономарева поставила под угрозу второе место

Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Футбол | 02.05.2026, 10:14
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02.05.2026, 08:08
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Трубин пропустил дважды. Бенфика упустила победу, Судаков без практики
Футбол | 02.05.2026, 22:09
Трубин пропустил дважды. Бенфика упустила победу, Судаков без практики
Трубин пропустил дважды. Бенфика упустила победу, Судаков без практики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
02.05.2026, 10:30 11
Хоккей
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 10
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 43
Футбол
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
01.05.2026, 16:23
Снукер
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 26
Футбол
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем