  Брентфорд – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брентфорд
01 мая 2026, 18:33 | Обновлено 01 мая 2026, 19:46
Брентфорд – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 2 мая в 17:00 по Киеву

В субботу, 2 мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Брентфорд

Текущий сезон складывается для команды даже очень неплохо, хотя в последних играх ее результаты не слишком впечатляют. В общем, после 34 туров Премьер-лиги на балансе пчел есть 48 баллов, позволяющих им находиться на 9-й строчке турнирной таблицы. Однако расстояние от топ-6, место в котором потенциально может разрешить участие в Лиге чемпионов, на данный момент составляет всего 2 очка.

В национальном кубке «Брентфорд» обыграл «Шеффилд Венздей» и «Максфилд», однако на стадии 1/8 финала в серии пенальти уступил тому же «Вест Хэму».

Вест Хэм

А вот «молотобойцы» на протяжении почти всего сезона ведут борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе Англии. За 34 матча Премьер-лиги «Вест Хэм» смог набрать 36 очков, благодаря которым пока находится на 17-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета за 4 тура до завершения сезона еще не велико – всего 2 зачетных пункта.

В Кубке Англии клуб выбил «КПР», «Бертон Альбион» и «Брентфорд», однако на стадии 1/4 финала уступил «Лидсу» в серии послематчевых пенальти.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы (однако одна победа «Вест Хема» состоялась в серии пенальти), а еще один поединок завершился вничью.

Интересные факты

  • «Брентфорд» не может победить уже 7 матчей подряд. На балансе клуба 6 ничьих и 1 поражение.
  • «Вест Хэм» пропустил 58 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й худший результат среди всех команд.
  • «Брентфорд» не побеждает дома уже 6 игр подряд.
  • В 3/4 предыдущих играх «Вест Хэма» было забито более 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: обе забьют с коэффициентом 1.6 по линии БК betking.

Денис Кирильчук
