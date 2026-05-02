Игор Тиаго обновил бразильский бомбардирский рекорд АПЛ

Бразильский нападающий Брентфорда Игор Тиаго забил свой 22-й гол в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в матче 35-го тура против Вест Хэм Юнайтед.

22 гола Игора Тиаго является лучшим бомбардирским достижением среди всех бразильцев, в разное время выступавших в АПЛ.

Нападающий Брентфорда уже на 7 голов превзошел предыдущее достижение Матеуса Куньи (15, 2024/25, Вулверхэмптон), Габриэла Мартинелли (15, 2022/23, Арсенал) и Роберто Фирмино (15, 2017/18, Ливерпуль).

Бразильские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне АПЛ