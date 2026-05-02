02 мая 2026, 22:04 | Обновлено 02 мая 2026, 22:17
Игор Тиаго обновил бразильский бомбардирский рекорд АПЛ

Нападающий Брентфорда уже на 7 голов превзошел предыдущее достижение трех футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тиаго

Бразильский нападающий Брентфорда Игор Тиаго забил свой 22-й гол в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в матче 35-го тура против Вест Хэм Юнайтед.

22 гола Игора Тиаго является лучшим бомбардирским достижением среди всех бразильцев, в разное время выступавших в АПЛ.

Нападающий Брентфорда уже на 7 голов превзошел предыдущее достижение Матеуса Куньи (15, 2024/25, Вулверхэмптон), Габриэла Мартинелли (15, 2022/23, Арсенал) и Роберто Фирмино (15, 2017/18, Ливерпуль).

Бразильские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне АПЛ

  • 22 – Игорь Тиаго (Брентфорд), 2025/26, 35 матчей
  • 15 – Матеус Кунья (Вулверхэмптон), 2024/25, 33 матча
  • 15 – Габриэл Мартинелли (Арсенал), 2022/23, 36 матчей
  • 15 – Роберто Фирмино (Ливерпуль), 2017/18, 37 матчей
  • 14 – Жоау Педру (Челси), 2025/26, 32 матча
  • 14 – Робиньо (Манчестер Сити), 2008/09, 31 матч
  • 14 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2019/20, 34 матча
  • 13 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2017/18, 29 матчей
  • 13 – Филиппе Коутинью (Ливерпуль), 2016/17, 31 матч
  • 13 – Ришарлисон (Эвертон), 2018/19, 35 матчей
  • 13 – Ришарлисон (Эвертон), 2019/20, 36 матчей
