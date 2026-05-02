02 мая 2026, 21:49 | Обновлено 02 мая 2026, 21:50
Третий игрок команд АПЛ забил 20+ голов в сезоне. Кто он?

Виктор Дьекереш стал первым после Алексиса Санчеса, кому удалось подобное достижение в Арсенале

Шведський нападник лондонського Арсенала Віктор Дьокереш став третім гравцем команд АПЛ в сезоні 2025/26, який забив 20+ голів в усіх турнірах. В матчі проти Фулгема в 35-му турі Прем'єр-Ліги швед забив свої 20-й та 21-й голи. Нагадаємо, що до Дьокере

Шведский нападающий лондонского Арсенала Виктор Дьекереш стал третьим игроком команд АПЛ в сезоне 2025/26, который забил 20+ голов во всех турнирах.

В матче против Фулхэма в 35-м туре Премьер-лиги швед забил свои 20-й и 21-й голы.

Напомним, что до Дьекереша 20+ голами отмечались лишь Эрлинг Холанд из Манчестер Сити (35) и Игор Тиаго из Брентфорда (25).

Игроки команд АПЛ с 20+ голами в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 35 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 25 – Игор Тиаго (Брентфорд)
  • 21 – Виктор Дьекереш (Арсенал)

Также Дьекереш стал первым игроком Арсенала с 20+ голами в одном сезоне во всех турнирах, начиная с сезона 2014/15, в котором Алексис Санчес забил 25 мячей.

