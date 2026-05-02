Третий игрок команд АПЛ забил 20+ голов в сезоне. Кто он?
Виктор Дьекереш стал первым после Алексиса Санчеса, кому удалось подобное достижение в Арсенале
Шведский нападающий лондонского Арсенала Виктор Дьекереш стал третьим игроком команд АПЛ в сезоне 2025/26, который забил 20+ голов во всех турнирах.
В матче против Фулхэма в 35-м туре Премьер-лиги швед забил свои 20-й и 21-й голы.
Напомним, что до Дьекереша 20+ голами отмечались лишь Эрлинг Холанд из Манчестер Сити (35) и Игор Тиаго из Брентфорда (25).
Игроки команд АПЛ с 20+ голами в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 35 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 25 – Игор Тиаго (Брентфорд)
- 21 – Виктор Дьекереш (Арсенал)
Также Дьекереш стал первым игроком Арсенала с 20+ голами в одном сезоне во всех турнирах, начиная с сезона 2014/15, в котором Алексис Санчес забил 25 мячей.
Viktor Gyökeres is just the third Premier League player to score 20+ goals across all competitions this season after Erling Haaland (35) and Igor Thiago (25). 🇸🇪 pic.twitter.com/tMGrcetzRa— Squawka (@Squawka) May 2, 2026
Viktor Gyökeres is the first Arsenal player to score 20+ goals across all competitions in their first season at the club since Alexis Sánchez in 2014/15 (25 goals). 👏 https://t.co/p4B14hKVdC— Squawka (@Squawka) May 2, 2026
