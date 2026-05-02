ВИДЕО. Дернул за косичку. В АПЛ очередное необычное удаление

В матче 35-го тура Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Сандерленд». Ключевым и скандальаным моментом матча стало удаление игрока гостей Дэна Балларда.

На 24-й минуте защитник «черных котов» дернул за длинные волосы оппонента Толу Арокодаре. Арбитр посмотрел видеоповторы и удалил Балларда, вызвав гневные протесты со стороны скамейки запасных «Сандерленда».

Болельщики высмеивают такие удаления и шутят, что нападающим сейчас обязательно иметь длинные волосы, чтобы при обилии единоборств в футболе постоянно играть в большинстве.

Недавно Доминик Калверт-Льюин схватил за волосы защитника «синих» Марка Кукурелью во время полуфинального матча Кубка Англии между «Лидсом» и «Челси», но избежал наказания. Ранее Лисандро Мартинес был удален с поля за точно такое же нарушение против самого Калверта-Льюина.

ВИДЕО. Удаление Балларда за контакт с волосами соперника