«Ипсвич» вернулся в Английскую Премьер-лигу.

Случилось это благодаря победе «трактористов» над «КПР» (3:0) в рамках 46-го тура Чемпиошипа.

Команда набрала 84 очка и заняла итоговое второе место, благодаря чему вернулась в элитный дивизион после годичного отсутствия.

Фанаты не сдержали эмоций после разгромной победы своей команды и выбежали на поле «Портмэн Роуд», где вместе с футболистами и Кираном Маккеной празднуют возвращение в АПЛ.

ФОТО. Сумасшествие. Как Ипсвич и фанаты празднуют возращение в АПЛ

