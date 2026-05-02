ФОТО. Сумасшествие. Как Ипсвич и фанаты празднуют возращение в АПЛ
Команда забронировала место в элите на сезон 2026/27
«Ипсвич» вернулся в Английскую Премьер-лигу.
Случилось это благодаря победе «трактористов» над «КПР» (3:0) в рамках 46-го тура Чемпиошипа.
Команда набрала 84 очка и заняла итоговое второе место, благодаря чему вернулась в элитный дивизион после годичного отсутствия.
Фанаты не сдержали эмоций после разгромной победы своей команды и выбежали на поле «Портмэн Роуд», где вместе с футболистами и Кираном Маккеной празднуют возвращение в АПЛ.
